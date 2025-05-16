Ида-Вируская центральная больница будет требовать деньги с тех, кто не явился на прием

Двойную плату за следующий визит не буду взимать с тех пациентов, которые предупредят о своей неявке на прием не менее чем за 24 часа. Взимать двойную плату позволяет Закон о медицинском страховании.

В Ида-Вируской центральной больнице плата за прием в случае амбулаторного врачебного приема равна 20 евро, как и в отделении экстренной медицины. Для пациентов до 19 лет и старше 63 лет, а также для некоторых льготных групп плата за визит равна 5 евро.

По сообщению Ида-Вируской центральной больницы, каждые сутки без предупреждения не являются на прием в среднем 14 пациентов. За первые четыре месяца нынешнего года отмечено 1142 случая, когда пациент не явился на прием в оговоренное время.

- Если не приходит на прием, не предупредив об этом, то время лечения остается неиспользованным, таким образом обременяют медицинскую систему, а для других пациентов время ожидания в очереди увеличивается. Кроме приема у врача люди часто не приходят на обследование, а это, в свою очередь, означает, что помощь не получают другие пациенты, которые нуждались бы в ней в это время, - пояснила главврач больницы Пилле Летюка.

- Мы часто слышим, что люди не могут попасть на прием к врачу, а ведь одной простой мерой, которая помогла бы смягчить ситуацию, является предупреждение о неявке - просто дайте знать, если вы не можете прийти, - добавила Летюка.