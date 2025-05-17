Анвар Самост: Однажды и Латвия непременно завершит свой участок "Rail Baltic"

Каждый, кто в течение последнего года бывал в районе центрального рынка в Риге, знает, что рядом со старым вокзалом возведено великолепное здание нового железнодорожного вокзала. Правда, пока что к нему не проложены дороги, по которым могли бы ходить поезда. В свете последних новостей, похоже, что так будет еще долго.

Почему? Если говорить кратко и прямо, то координация деятельности совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы в очередной раз показала, как сильно отличаются три балтийские страны и насколько сильно местная политическая и деловая культура может увести, казалось бы, простые решения в неверном направлении.

Более длинное и корректное, но все же неофициальное объяснение состоит в том, что для Латвии было бы реалистично завершить свой участок трассы "Rail Baltic" только к 2035 году, а не к 2030 году, как указано в плане. Андрис Кулбергс, председатель комиссии латвийского парламента по расследованию проекта "Rail Baltic", выступая на этой неделе перед депутатами Рийгикогу в Эстонии, дипломатично заявил, что в течение нескольких лет будет зиять финансовая дыра.