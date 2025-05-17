Анвар Самост: Однажды и Латвия непременно завершит свой участок "Rail Baltic"

Несмотря на то, что вы читали за последние две недели о неспособности Латвии построить "Rail Baltic", факт остается фактом: строительство железной дороги, соединяющей три балтийские страны, продвигается как никогда ранее, и было бы очень глупо со стороны Эстонии сейчас решить, что мы не собираемся продолжать ее строительство в одиночку.
Каждый, кто в течение последнего года бывал в районе центрального рынка в Риге, знает, что рядом со старым вокзалом возведено великолепное здание нового железнодорожного вокзала. Правда, пока что к нему не проложены дороги, по которым могли бы ходить поезда. В свете последних новостей, похоже, что так будет еще долго.
Почему? Если говорить кратко и прямо, то координация деятельности совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы в очередной раз показала, как сильно отличаются три балтийские страны и насколько сильно местная политическая и деловая культура может увести, казалось бы, простые решения в неверном направлении.
Более длинное и корректное, но все же неофициальное объяснение состоит в том, что для Латвии было бы реалистично завершить свой участок трассы "Rail Baltic" только к 2035 году, а не к 2030 году, как указано в плане. Андрис Кулбергс, председатель комиссии латвийского парламента по расследованию проекта "Rail Baltic", выступая на этой неделе перед депутатами Рийгикогу в Эстонии, дипломатично заявил, что в течение нескольких лет будет зиять финансовая дыра.
Чуть раньше и в самой Латвии вместе со сменой правительства произошло нечто вроде пробуждения и пришло осознание того, что строительство больших шикарных зданий терминалов в центре Риги и в аэропорту обошлось очень дорого и даже не удалось полностью расплатиться со строителями, поскольку деньги просто закончились.
За этим последовали обычные действия политиков по урегулированию кризиса: поиск виновных, создание комиссии по расследованию, возбуждение уголовного производства, переоценка планов. В то же время стало ясно, что эстонское направление стало для Латвии менее важным при строительстве "Rail Baltic", чем литовское, - но это не имеет особого значения, потому что деньги все равно взять негде ни для одного направления.
"Эстония как общество не переживет очередных апатии и капитуляции с реальным посылом: мы бесполезны, мы никогда больше не сделаем ничего значительного и не сможем поднапрячься".Анвар Самост, журналист
Куда делись деньги? Пока латвийская комиссия по расследованию работает над поиском официальных ответов, достаточно знать следующее.
Эстония получила единственное предложение на строительство терминала в Юлемисте по цене около 350 миллионов евро. Поскольку это предложение в несколько раз превысило ожидаемую сумму и оказалось космически дорогим даже на фоне головокружительного роста цен во всем мире, Эстония отменила тендер и теперь строит терминал в несколько этапов общей стоимостью не более 200 миллионов евро. Было бы немыслимо, чтобы мы построили такое дорогое здание вокзала. Деньги должны были пойти и идут, прежде всего, на строительство железнодорожной линии, и строительство как более дешевого терминала, так и линии уже ведется.
А вот Латвия начала строить аж два грандиозных здания терминалов. Похоже, что с открытым бюджетом, поскольку, хотя изначально планировалось, что стоимость составит 450 миллионов евро, после того как новое правительство, как утверждается, впервые более внимательно изучило ситуацию в прошлом году, на ценнике уже значился целый миллиард.
Спросите, как такое возможно? Как два здания вокзала могут стоить так дорого? Неужели цены на строительство в Эстонии и Латвии отличаются на порядок? Нет, не отличаются, но, видимо, в Латвии еще не избавились от привычки считать, что государственное строительство приносит много... э-э... выгодоприобретателей. Возможно, расследование прояснит это, или же не прояснит. К тому же это не должно стать большим сюрпризом для эстонцев, которые когда-то вели бизнес в Латвии.
Латвия официально не отказалась от плана завершить строительство железной дороги к 2030 году. Тем не менее сейчас в Эстонии существует большой соблазн сказать: зачем нам нужна скоростная железная дорога Юлемисте-Хяэдемеэсте, давайте сделаем что-нибудь более существенное.
Это было бы ошибкой. Во-первых, строительство уже ведется на значительной части трассы, проходящей по территории Эстонии, и все подготовительные работы действительно выполнены. Люди получают работу, предприятия зарабатывают деньги, платят налоги и вносят свой вклад в более широкий экономический рост.
Во-вторых, Эстония как общество не переживет очередных апатии и капитуляции с реальным посылом: мы бесполезны, мы никогда больше не сделаем ничего значительного и не сможем поднапрячься.
В-третьих. Зная латышей, можно сказать, что, возможно, одним из главных мотиваторов на протяжении новейшей истории для них был пример эстонцев. Посмотрите, к примеру, на салацгривский мост, ремонт которого, откладывавшийся годами, начался, как только в Эстонии громко заговорили о его плачевном состоянии.
Латыши непременно найдут деньги и построят свою часть "Rail Baltic", если эстонская сторона полностью завершит строительство своего участка железной дороги.