Томми Кэш занял третье место на Евровидении

По итогам голосования международного профессионального жюри и телезрителей Австрия получила в сумме 436 баллов – 258 баллов от международного жюри и 178 от телезрителей.

Песня представительницы Израиля Юваль Рафаэль "New Day Will Rise" получила 357 баллов (297 от телезрителей и 60 от жюри).

Исполнитель от Эстонии Томми Кэш с песней "Espresso Macchiato" набрал 356 баллов (98 от международного жюри и 258 от телезрителей). В последний раз Эстония добивалась столь высокого результата на "Евровидении" в 2002 году с песней "Runaway" в исполнении Sahlene.

Швеция, которая была фаворитом букмекеров, заняла четвертое место. Группа KAJ получила 321 балл – 126 от международного жюри и 230 от телезрителей.