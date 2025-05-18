Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня, 18 мая?

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Me oleme väikesed lapsed" / "Мы маленькие дети", весенний концерт вокальной студии "Келлуке". В программе концерта принимают участие бэби-балерины танцевального коллектива "Ритм". Билет - 5 евро.

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - отчетный концерт "Antares & Ko" танцевального коллектива "Антарес". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.

* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 14.00 - "Цветет черемуха...". Участвуют ансамбль "Ивушки" и трио "Надежда" (Синимяэ), "Сладкая Ягода" (Ору), хор общества "Нарвамаа", ансамбль общества "Русичи", хор "Сударушка" и ансамбль "Гусельки". Билет - 3,50 евро.

* В Нарвском доме детского творчества в 14.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Liigutus". Билет - 6 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт из серии "Elegantne Prantsusmaa" / "Элегантная Франция". На сцене Анна Салнит (скрипка), Татьяна Гашимова (виолончель), Ольга Крейтер (фортепиано). Билет - 6 и 12 евро.

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - трио Эмиля Рутику. Билет - 20 евро, со значком друга -15 евро. Открыто кафе. Концертный автобус: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от "Виронии" в Кохтла-Ярве - в 17.15. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае плохой погоды концерт состоится в Сакаском народном доме.

СПОРТ

* В Кохтла-Ярве в конференц-зале на 3-м этаже спортивного центра "Wiru" в 11.00 - 8-й этап серийного соревнования СК "Диагональ" по быстрым шахматам, чемпионат города Кохтла-Ярве. Информация: maleliit.ee.

* На спортивной площадке Нарвского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".

РАЗНОЕ