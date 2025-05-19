Рост зарплатных ожиданий осложняет поиск работников

Хотя большинство работодателей ощущают нехватку рабочей силы, результаты опроса показывают, что ситуация стала менее острой. Каждый четвертый опрошенный работодатель (24%) считает, что на рынке труда достаточно нужных специалистов – это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения: весной 2022 года такого мнения придерживались лишь чуть более 13% респондентов.

Большинство работодателей не верят в то, что в течение 2025 года ситуация с наймом работников улучшится. Так, 42% респондентов считают, что она останется без изменений, 22% – что найм персонала усложнится. Только 4% полагают, что найти новых сотрудников станет легче.

"По мнению работодателей, легче всего найти неквалифицированных работников (33%), офисных сотрудников (30%) и работников сферы обслуживания (27%), – отметила руководитель по найму CVKeskus.ee Грете Адлер. – По-прежнему сложно найти высококвалифицированных специалистов (44%), квалифицированных рабочих и ремесленников (36%), специалистов среднего уровня (29%).

Нанять новых сотрудников в этом году планируют 64% опрошенных работодателей, что соответствует уровню предыдущих лет. Большинство вакансий по-прежнему связано с заменой уволившихся или временно отсутствующих сотрудников. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель немного снизился из-за сокращения добровольной текучести кадров.

В то же время растет спрос на временных работников – все больше работодателей ищут сотрудников для сезонной или проектной занятости.

"По мнению 74% работодателей, основной причиной трудностей с наймом являются возросшие зарплатные ожидания соискателей", – отметила руководитель Агентства по исследованию зарплат, социолог Кадри Сеэдер.

69% респондентов уточнили, что за последние полгода выросли зарплатные ожидания уже работающих сотрудников, а 61% отметили рост ожиданий у кандидатов на вакансии.