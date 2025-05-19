На йыхвиском дне безопасности можно было повеселиться и получить новые знания

Тут можно было попробовать, как обращаться с огнетушителями, а также подсмотреть, что находится внутри ярко окрашенных спасательных и полицейских автомобилей. Оборудования, которое кроется внутри современного оперативного транспорта, действительно много. Можно было также решать задания в разных палатках и - что самое главное - получить новые знания.

Безопасность начинается, собственно, с каждого человека. Будь то езда на велосипеде с соблюдением правил или исправность домашних датчиков дыма и угарного газа. Хорошо, если бы в каждом доме имелся также огнетушитель. Хотя закон требует, чтобы в автомобиле имелся килограммовый огнетушитель, на этом далеко не уедешь. "Килограммовый огнетушитель дает короткую струю. Если начнется настоящий пожар и возникнет экстремальная ситуация, то огнетушитель опустеет до того, как человек с дрожащими руками и учащенным пульсом сумеет направить струю на очаг возгорания", - сказали мяэтагузеские добровольные спасатели.