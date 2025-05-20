ОДИН ВОПРОС Что будет с приезжающими в Ида-Вирумаа учителями, которые не соответствуют квалификационным требованиям?

- В ходе надзора в Нарве Министерство образования не делало предписания о том, что к 1 сентября эти люди должны соответствовать профессиональным требованиям, поскольку мы понимаем, что эти люди пришли в школу, чтобы внести свой вклад в переход на эстоноязычное образование. В отчете о результатах надзора четко указано, что к 1 сентября 2026 года эти учителя действительно могли бы подтвердить свою квалификацию в учреждении по присвоению профессиональной квалификации.