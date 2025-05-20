Почему стоит выбрать магистратуру по устойчивой промышленности в Вирумааском колледже TalTech? Современные знания о промышленности

Сначала я поступила в Таллиннскую техническую высшую школу на программу по управлению производством. А когда пришло время выбирать магистратуру, «Устойчивая промышленность» стала для меня естественным продолжением.

На мой взгляд, эта программа подходит людям с самым разным профессиональным опытом. Хотя основной акцент сделан на цифровизации и роботизации, она не предназначена исключительно для инженеров-автоматиков, программирующих оборудование. Она также отлично подходит руководителям, которые управляют этими процессами.

Что представляет собой эта специальность и как полученные знания помогают вам в повседневной работе?

Хелина: Она позволяет намного лучше понять современные тенденции в промышленности. Если раньше, увидев в цеху робота, я просто думала: «Ого, здорово, что они у нас есть!», то теперь я понимаю, почему они здесь и как именно работают. Эта программа дает очень широкий взгляд на цифровизацию и другие современные технологии. Хотя курс по цифровизации у нас еще впереди, я уже сейчас понимаю, что именно такие знания становятся все более востребованными у работодателей и определяют направление, в котором движется промышленность.