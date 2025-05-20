Почему стоит выбрать магистратуру по устойчивой промышленности в Вирумааском колледже TalTech? Современные знания о промышленности

Выбор специальности — важное решение для каждого студента, которое оказывает влияние как на личностное развитие, так и на последующую карьеру. Перед началом обучения стоит тщательно изучить доступные возможности и подумать, насколько они соответствуют твоим представлениям о будущем.
Магистерская программа «Устойчивая промышленность» Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета (TalTech) сосредоточена на цифровизации промышленности и принципах устойчивого развития, предлагая современные знания и практические навыки. О своем обучении в Кохтла-Ярве рассказывают первокурсницы Мерле Ланг и Хелина Хяргинен. Узнаем, чему они уже успели научиться и кому эта программа может подойти лучше всего.
Как вы пришли к выбору программы «Устойчивая промышленность»?
Мерле: После предыдущего обучения я была уверена, что хочу продолжить учебу в магистратуре. У меня уже была на примете одна англоязычная программа. Но в процессе подачи документов я заметила на сайте TalTech специальность «Устойчивая промышленность». Начав читать описание, я сразу почувствовала, что эта программа мне близка. На тот момент я работала инженером-технологом, и именно это ключевое слово было выделено в описании курса. Я увидела, что программа охватывает автоматизацию, цифровизацию, анализ больших данных и многое другое. Все это идеально сочеталось с моим прошлым опытом в управлении производством.
Мне также понравилось, что вместо вступительных тестов требовалось пройти только собеседование.
Сегодня я работаю руководителем производства и параллельно учусь на дневном отделении магистратуры по специальности «Устойчивая промышленность».
Хелина: Мой профессиональный путь начался с материаловедения. В бакалавриате я изучала технологию материалов и специализировалась на деревообработке. После окончания университета начала работать в деревообрабатывающей промышленности, занимая должности инженера по разработке, инженера по качеству, а позже — планировщика производства. Именно тогда возникла необходимость углубить знания в области управления производством.
Сначала я поступила в Таллиннскую техническую высшую школу на программу по управлению производством. А когда пришло время выбирать магистратуру, «Устойчивая промышленность» стала для меня естественным продолжением.
На мой взгляд, эта программа подходит людям с самым разным профессиональным опытом. Хотя основной акцент сделан на цифровизации и роботизации, она не предназначена исключительно для инженеров-автоматиков, программирующих оборудование. Она также отлично подходит руководителям, которые управляют этими процессами.
Что представляет собой эта специальность и как полученные знания помогают вам в повседневной работе?
Хелина: Она позволяет намного лучше понять современные тенденции в промышленности. Если раньше, увидев в цеху робота, я просто думала: «Ого, здорово, что они у нас есть!», то теперь я понимаю, почему они здесь и как именно работают. Эта программа дает очень широкий взгляд на цифровизацию и другие современные технологии. Хотя курс по цифровизации у нас еще впереди, я уже сейчас понимаю, что именно такие знания становятся все более востребованными у работодателей и определяют направление, в котором движется промышленность.
Мерле: Эта специальность напрямую связана с моей повседневной работой. Например, мы измеряем OEE (общую эффективность оборудования) и хотим перевести заполнение рабочих листов в цифровой формат. Благодаря обучению я могу на совещаниях по цифровизации точно понять, о чем идет речь. Мне больше не нужен, так сказать, «переводчик». Мне не нужно самой программировать, но благодаря курсу я понимаю, как работают системы.
Как и сказала Хелина, программа дает базовые знания — например, если кто-то упоминает backend, я знаю, что это означает. Такие знания очень важны в производстве и управлении. Возможно, планировщику производства они не так часто нужны, но для руководителей производств, инженеров по процессам и вообще инженеров это крайне полезно. Ты понимаешь, как работают роботы и на что они на самом деле способны.
А что касается содержания? Какие предметы входят в учебную программу и носит ли обучение теоретический или практический характер?
Мерле: Обучение очень практическое. Одной из вещей, которая сразу привлекла мое внимание в этой программе, было то, что индивидуальных заданий здесь относительно немного. Вместо этого акцент делается на групповую и практическую работу, где нужно действительно что-то создать. Например, в первом семестре у нас был курс по проектированию интеллектуальных систем, где каждая группа должна была разработать рабочий прототип.
Одна команда, например, создала мусорный контейнер, который с помощью камеры распознает, к какому виду отходов — биоразлагаемые, бытовые или другие — относится выброшенный предмет. Наша группа разработала решение для умного дома: система сама отслеживает потребление электроэнергии и тепла и регулирует его в зависимости от текущих биржевых цен — тебе не нужно постоянно следить за тарифами. Мы внедрили туда и элементы искусственного интеллекта. Было здорово видеть, что решения действительно работают.
Хелина: Говоря в целом о предметах, в этом семестре у нас курсы по промышленной робототехнике, моделированию процессов, анализу производственных данных, написанию научных статей, управлению проектами и проблемно-ориентированному обучению.
Что делает программу особенной — у нас всего пять обязательных предметов, все остальные можно выбирать по своему усмотрению. Хотя в течение семестра колледж не может предложить очень широкий выбор, так как занятия проходят только дважды в месяц (с пятницы по воскресенье), предложений все же достаточно, чтобы выбрать подходящее направление. Например, в прошлом семестре мы изучали управление процессами, а часть студентов выбрала курс по предпринимательству. Я считаю, что дополнительные предметы хорошо друг друга дополняют.
Еще одно большое преимущество TalTech — это возможность выбирать факультативные курсы из всего университета, включая другие колледжи, например, в Тарту и Курессааре. При желании можно даже брать курсы в других университетах.
Как организовано обучение?
Хелина: Я специально искала возможность обучения в формате заочного или дистанционного, чтобы совмещать учебу с работой. Эта программа идеально мне подошла, так как занятия проходят по выходным и я могу лично присутствовать на лекциях, не нарушая свой рабочий график. Я живу в Вильянди, а Мерле — в Кейла.
Надо сказать, что в Вирумааском колледже TalTech заочное обучение организовано просто отлично — лекции всегда доступны онлайн при необходимости. В целом дистанционные и гибридные форматы здесь реализованы на очень высоком уровне. Мы приезжаем на занятия дважды в месяц, на выходные. Ночевать можно в хостеле рядом с колледжем, где для студентов TalTech действуют скидки.
Мерле: Обычно мы приезжаем в пятницу, занятия начинаются около 15.00. Суббота и воскресенье — полноценные учебные дни, которые могут длиться с 9 утра до 6 вечера. Да, такие интенсивные уик-энды могут быть утомительными, особенно если приезжаешь издалека. У студентов, живущих на месте, конечно, есть небольшое преимущество. Но если есть желание учиться — всегда найдется решение. Преподаватели очень гибкие: я, например, иногда слушала лекции даже в машине.
Какие перспективы у выпускников этой программы? Как вы видите свое будущее?
Хелина: Перспективы зависят от твоего предыдущего образования. Например, у нас с Мерле опыт в управлении производством, и эта магистратура дает нам конкурентное преимущество и углубленные знания в нашей области. Но если ты, скажем, талантливый программист и хочешь с помощью этой программы получить дополнительные знания о промышленности и цифровизации, твоя ценность на рынке труда будет еще выше. Это очень практичная и современная программа, которая дает нужные знания для работы в индустрии.
Я лично хочу дальше развиваться в направлении цифровизации.
Мерле: Выпускники этой программы могут работать, например, инженерами по цифровому производству, инженерами по автоматизации или даже аналитиками данных. Многие молодые люди сегодня ищут хорошо оплачиваемую работу — могу сказать, что в этой сфере такие возможности действительно есть.
В новостях постоянно пишут о дефиците инженеров в Эстонии. Я искренне рекомендую: приходите учиться! Эта программа дает обширные знания и гораздо более широкий спектр навыков, чем просто программирование. А если взглянуть на рынок труда, то именно такая комбинация компетенций сегодня особенно востребована.
Что важно помнить при поступлении?
Мерле: Мое вступительное собеседование было довольно коротким. Например, меня спросили, есть ли у меня уже представление о теме дипломной работы. Это важно, потому что показывает твою мотивацию развиваться в этой области. Также интересовались моими навыками программирования. У меня, к сожалению, не было соответствующего опыта, но я была готова учиться.
Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что базовые знания программирования действительно являются большим преимуществом. Если ты уже что-то знаешь в этой области, учиться будет немного легче. Также расспрашивали о предыдущем опыте работы.
Хелина: На собеседовании прежде всего оценивали, есть ли у тебя идеи для дипломной работы и насколько ты мотивирован учиться по этой специальности. Главное — искренний интерес и желание глубже понять сферу промышленности, а не то, являешься ли ты уже программистом или инженером-автоматиком. Поэтому я смело призываю подавать документы всех, кого вдохновляет современная промышленность и устремленность этой программы в будущее!
Почему стоит учиться в Вирумааском колледже TalTech?
Мерле: В Вирумааском колледже замечательные преподаватели и эксперты из самых разных областей. Мне особенно нравится, что они преподают не только теорию, но и сами являются практиками и настоящими энтузиастами своего дела. Они рассказывают о своих темах с настоящей страстью — это делает учебу намного интереснее.
Хелина: Полностью согласна! Преподаватели действительно отличные и всегда готовы поддержать. Кроме того, в Вирумааском колледже современные аудитории, оснащенные новейшими технологиями, и вся учебная среда очень вдохновляющая.
Ознакомьтесь с учебной программой ЗДЕСЬ.
Прием ведется до полудня 3 июля: taltech.ee/reaalne.
Разработка и запуск учебной программы осуществляется при поддержке меры Фонда справедливого перехода «Увеличение объема дополнительного образования и запуск новых программ профессионального и высшего образования в Ида-Вирумаа».