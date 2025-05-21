Около полусотни домов в Ида-Вирумаа повысят свою пожаробезопасность

Конкретно в Ида-Вирумаа будут отремонтированы 48 домов, а в Ляэне-Вирумаа - 34.

В 47 домах приведут в порядок систему отопления, в 24 - электросистему, а в 11 домах - обе эти системы.

В рамках конкурса на получение поддержки заявки подали шесть самоуправлений из Ида-Вирумаа и пять из Ляэне-Вирумаа.

- Как и каждый год, в этом году в некоторых домах также заменят опасные газовые водонагреватели. Семьи, чьи дома будут сделаны более безопасными, делятся по социальному признаку на три примерно равные группы: семьи с детьми, семьи с людьми с особыми потребностями и одиноко проживающие пожилые люди, - пояснила принципы отбора домов партнер по превенции из Идаского спасательного центра Лийна Ярви.

Она добавила, что в этом году изменилось одно из условий проекта: самоуправления могли подавать заявки до тех пор, пока хватало средств. "К сожалению, не все самоуправления Вирумаа успели подать заявки до окончания финансирования", - отметила Ярви.

Цель совместного проекта Спасательного департамента, Министерства внутренних дел и местных самоуправлений - сделать более пожаробезопасными дома, чьи жители не в состоянии сделать это самостоятельно. Получателей помощи выбирали местные самоуправления и Спасательный департамент.

В 2025 году на выполнение работ в рамках проекта по обеспечению пожарной безопасности в домах Вирумаа Спасательный департамент выделил 326363 евро (в прошлом году - 270000), а местные самоуправления добавляют около 20500 евро (в прошлом году - более 60000).

Спасательный департамент сообщил, что продолжит этот начатый в 2018 году проект как минимум до 2026 года.

В 2024 году для повышения пожарной безопасности были построены 39 новых печей или плит, в 25 домах была установлена новая электропроводка, а 18 домов получили и новую печь, и электропроводку. Было также заменено восемь газовых водонагревателей.