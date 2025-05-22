ОДИН ВОПРОС Почему в Силламяэ возникла необходимость платной парковки?

- Наша парковка впервые станет платной, и к этому шагу побудило прежде всего желание навести порядок. Потому что некоторые жители окрестных домов привыкли парковаться здесь, часто случается, что для приезжающих на спортивные мероприятия не хватает места. Иногда припаркованные машины горожан стояли месяцами... Так не должно быть - эта парковка предназначается для посетителей спортцентра и бассейна.