ОДИН ВОПРОС Почему в Силламяэ возникла необходимость платной парковки?

С 1 июня изменяются правила парковки около спорткомплекса и бассейна в Силламяэ. Оставлять здесь машину бесплатно можно на три часа, а с 23.00 до 7.00 парковка запрещена.
Директор Силламяэского спорткомплекса Антон Диев:
- Наша парковка впервые станет платной, и к этому шагу побудило прежде всего желание навести порядок. Потому что некоторые жители окрестных домов привыкли парковаться здесь, часто случается, что для приезжающих на спортивные мероприятия не хватает места. Иногда припаркованные машины горожан стояли месяцами... Так не должно быть - эта парковка предназначается для посетителей спортцентра и бассейна.
С 1 июня обслуживанием парковки будет заниматься компания "Europark", поэтому просим гостей не забывать установить парковочные часы на видном месте.