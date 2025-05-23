Переход на эстонский язык обучения набрал хороший темп

"В Нарве достигнут значительный прогресс в переходе на эстоноязычное образование", - констатировала министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС в своем докладе в Рийгикогу.
За последние пять лет в обществе произошли крупные потрясения и начались перемены. Сильное влияние оказали пандемия, война, экономический спад, а также последствия ускорившегося потепления климата.
Искусственный интеллект подталкивает нас в новую зону эволюции обучения
Искусственный интеллект появился в 2022 году. Самым большим изменением для образования или, по сути, обучения является появление больших языковых моделей. Появление искусственного интеллекта на наших телефонах кардинально изменило то, как человек учится.
На протяжении почти трех столетий обучение сдвигалось на все более ранний возраст, и сегодня образование ребенка начинается в детском саду уже на втором году жизни. Но на протяжении почти трех столетий человечество ожидало от образования трех вещей: выучить определенные вещи, понять их и уметь их применять. Другими словами, образование развивало у людей память, понимание и умение применять полученные знания.
Но искусственный интеллект подталкивает нас в новую зону эволюции обучения. Соревнуясь с искусственным интеллектом, человек должен приобрести не только знания и умение применять их в учебе, но и способность анализировать, оценивать ситуации и факты, проявлять творческий подход. Эти когнитивные способности более высокого уровня требуют иного процесса обучения, чем просто что-то запомнить и способность об этом рассказать.
Причина, по которой я так много говорю об искусственном интеллекте и его влиянии на обучение, заключается в том, что если мы отстанем от этого поезда, то заплатим в итоге очень высокую цену. Она будет особенно высока для малочисленного народа и его языка. Одним из мудрых решений для сохранения эстонского языка, эстонской культуры, эстонского государства и нашей идентичности является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект использовал наш язык и чтобы наша молодежь знала, что такое искусственный интеллект. И не только знала, но и использовала эти знания для обучения и развития собственных навыков мышления и обучения.
Переход на эстонский язык обучения набрал хороший темп
В настоящее время в сфере образования реализуется ряд давно подготовленных реформ. В то время как появление искусственного интеллекта является новым и стремительным явлением, другого важного изменения в системе образования Эстонии - перехода на обучение на эстонском языке и создания единой эстонской школы - ждали давно. Удастся ли он, покажет будущее.
Залогом успеха реформы перехода на эстонский язык обучения являются убежденность руководителей школ в том, что единая школа для всех детей Эстонии - это правильное направление, а также решимость политиков продолжать реформу, даже если в некоторые моменты возникают неудачи.
Кристина Каллас,
министр образования и науки
Сегрегация детей по языковому признаку уже давно является причиной разногласий и неравенства в обществе. Неравный стартовый пакет для эстоно- и русскоязычной молодежи нашел свое отражение именно на рынке труда. Различное информационное пространство и незнание языка среди русскоязычной молодежи ограничивают возможности молодых людей получить желаемую профессию или продолжить обучение.
Когда в прошлом году я выступала здесь с речью на ту же тему, мне удалось рассказать о подготовке к переходу на эстонский язык обучения. Но сегодня я могу рассказать о том, как происходит этот переход. Переход реализуется в хорошем темпе.
Очевидно, что изменения не произойдут в одночасье и дети не начнут сразу же свободно говорить по-эстонски. Учителям в школах также нужно время на адаптацию, даже если они знают эстонский язык, но, как показала наша инспекция, им все же нужна небольшая помощь с методикой преподавания, особенно в интегрированном изучении предметов и языка.
Нарва молодец
Но я хотела бы отдать должное. Нарва добилась значительного прогресса в переходе на обучение на эстонском языке. Например, по сравнению с 2023 годом в Нарве число учителей, соответствующих требуемому уровню владения государственным языком, увеличилось более чем на 20%. Если в 2023 году требованиям по уровню владения государственным языком в городе Нарва соответствовало чуть больше половины учителей, или 58,5%, то в 2024 году этот показатель составил 81,3%.
Залогом успеха реформы перехода на эстонский язык обучения являются убежденность руководителей школ в том, что единая школа для всех детей Эстонии - это правильное направление, а также решимость политиков продолжать реформу, даже если в некоторые моменты возникают неудачи. Руководители школ могут поощрять и поддерживать учителей в их участии в изучении эстонского языка и повышении квалификации, а также сами подавать пример. Руководитель школы также может убедить и поддержать родителей, которые, возможно, колеблются. Успех реформы будет зависеть от сотрудничества и совместных усилий всех сторон: руководителей школ, учителей, родителей, местных властей и правительства республики.
Мы движемся в правильном направлении с переходом на эстонский язык обучения, и каких-либо серьезных изменений в новом учебном году у нас не планируется. Вместо этого мы пытаемся эффективнее использовать имеющиеся компетенции, разработать более точную систему мониторинга результатов, чтобы понять, куда необходимо направить больше усилий, и постоянно думать о том, как мы можем оказать еще большую поддержку всем участникам сейчас, особенно с учетом быстрого развития глобальных технологий, которые требуют рабочих мест с навыками на уровне как минимум среднего или профессионального образования. Чем больше молодых людей получат работу с более высокими требованиями к квалификации или создадут бизнес, тем сильнее будут наше общество и наша экономика.
Однако доля молодых людей с низким уровнем образования, которые не учатся, за последние пять лет увеличилась как среди мужчин, так и среди женщин. Вместе с тем сократилась доля людей со средним образованием. Доля лиц в возрасте 18-24 лет с низким уровнем образования, которые не учатся, возросла аж до 11%, что составляет почти 10000 молодых людей. В сегодняшней Эстонии ежегодно около 650 выпускников основной школы не продолжают обучение и примерно столько же бросают учебу в первый год после окончания основной школы. Каждый десятый молодой человек в Эстонии остается с основным образованием.
С точки зрения Эстонии, это усугубляет проблему нехватки квалифицированной рабочей силы, поскольку основного образования явно недостаточно, чтобы пробиться на рынке труда. В конце прошлого года Рийгикогу одобрил пакет законодательных поправок, согласно которому профессиональное или среднее образование становится обязательным минимальным требованием к уровню образования, а также придает профессиональному образованию новую роль. Изменения вступят в силу в новом году и коснутся молодых людей, поступающих в 9-й класс. Будем надеяться, что молодые люди, родившиеся в 2009 году, станут последним поколением, чей уровень образования ограничился только основным образованием.
Цель реформы обязательного образования сформулирована в национальной стратегии "Эстония 2035". Доля молодежи с низким уровнем образования должна оставаться ниже 5%, а все молодые люди будут получать базовое среднее образование или профессиональные навыки. В результате реформы в ближайшие годы на рынок труда ежегодно будут выходить почти на 1000 больше молодых квалифицированных специалистов.
К сожалению, профессиональное образование по-прежнему не является для многих молодых людей равноценным с гимназией вариантом продолжения обучения после окончания основной школы. В отличие от других европейских стран, только 25% выпускников основных школ Эстонии продолжают обучение в профессиональных учебных заведениях. Одной из важных целей начатой реформы профессионального образования является превращение профессионального образования в конкурентоспособный и привлекательный вариант дальнейшего образования для выпускников основных школ, наряду с академическим гимназическим образованием. Современные центры профессионального образования должны стать центрами образования следующей после основной школы ступени, где можно получить профессию, прикладное гимназическое образование, как нестационарное, так и академическое гимназическое образование.
Недавно в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования были подготовлены также новые четырехлетние учебные программы прикладного гимназического образования. Я перечислю вам примеры того, что можно будет изучать в прикладных гимназиях по всей Эстонии, начиная со следующего учебного года. Технологии био- и химической промышленности, строительные технологии, услуги в сфере красоты и здоровья, информационные и коммуникационные технологии, устойчивое управление бизнесом, технологии машиностроения, коммуникационные и сетевые технологии, дизайн и технологии текстильной продукции, пищевые технологии, промышленные технологии и технологии визуальных медиа.
Это новые учебные программы в сфере среднего профессионального образования. Как вы уже поняли, общим знаменателем для всех программ является технология, то есть предоставление профессиональных навыков в области инженерии.
В Эстонии в среднем 40% трудоспособного населения имеют высшее образование, а среди более молодой возрастной группы - 44%. Мы поставили перед собой государственную цель, чтобы как минимум половина молодого поколения имела высшее образование. Для достижения этой цели нам необходимо сохранить возможность учиться на эстонском языке без платы за обучение хотя бы один раз на каждой ступени высшего образования.
Доступность высшего образования поддерживается также инициированными поправками к Закону о высшем образовании и Закону об учебных пособиях и учебном займе, в результате принятия которых сумма учебного займа будет удвоена, срок его погашения продлен, а также снижена процентная ставка и отменено требование о поручителях.
Только поворот на основе знаний может привести экономику Эстонии к новому подъему, что требует систематической поддержки исследований и разработок, активного внедрения инноваций в бизнес и тесного сотрудничества между академическим, государственным и частным секторами. В информационную эпоху наука играет особую роль в продвижении мировоззрения, основанного на фактах.
Я хочу поблагодарить всех работников сферы образования. Да, мы проводим реформы образования, чтобы идти в ногу со временем. Понятно, что перемены не всегда легко принять. Но я хочу, чтобы за всеми этими обсуждениями не потерялся наш эстонский ребенок и его благополучие. Я также хочу, чтобы мы напоминали себе, что у нас объективно лучшая в мире система образования, учителя с квалификацией мирового уровня и самые творчески мыслящие дети в мире. Давайте поймем и признаем это и в самой Эстонии.