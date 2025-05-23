Переход на эстонский язык обучения набрал хороший темп

За последние пять лет в обществе произошли крупные потрясения и начались перемены. Сильное влияние оказали пандемия, война, экономический спад, а также последствия ускорившегося потепления климата.

Искусственный интеллект подталкивает нас в новую зону эволюции обучения

Искусственный интеллект появился в 2022 году. Самым большим изменением для образования или, по сути, обучения является появление больших языковых моделей. Появление искусственного интеллекта на наших телефонах кардинально изменило то, как человек учится.

На протяжении почти трех столетий обучение сдвигалось на все более ранний возраст, и сегодня образование ребенка начинается в детском саду уже на втором году жизни. Но на протяжении почти трех столетий человечество ожидало от образования трех вещей: выучить определенные вещи, понять их и уметь их применять. Другими словами, образование развивало у людей память, понимание и умение применять полученные знания.

Но искусственный интеллект подталкивает нас в новую зону эволюции обучения. Соревнуясь с искусственным интеллектом, человек должен приобрести не только знания и умение применять их в учебе, но и способность анализировать, оценивать ситуации и факты, проявлять творческий подход. Эти когнитивные способности более высокого уровня требуют иного процесса обучения, чем просто что-то запомнить и способность об этом рассказать.