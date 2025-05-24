ОПРОС Какие новые производства вы хотели бы видеть в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Евгений ВАСИЛЬЕВ, автоматик: - По-моему, у нас и так всего достаточно, но если подумать, то чем больше производств, тем больше работы и всем нам жить будет проще и лучше. Поменьше химических, лучше наименее вредные - текстильные, деревообработка, технологии... Чтобы не было вреда окружающей среде, посторонних неприятных запахов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ГОРЛОВА, медсестра: - Любые нужны, главное, чтобы не загрязняли экологию. Слышала, что завод по производству биогаза планируют строить - я и мои соседи против, у нас в Северном микрорайоне и так часто неприятно пахнет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Софья БЫСТРОВА, работающий пенсионер: - Любые, чтобы прибавилось рабочих мест, но главное, чтобы они были экологически чистыми. Поменьше химических. Швейное производство можно, предприятия обслуживания - в Кохтла-Ярве почти негде проводить досуг, нет кафе, где можно с утра чашечку кофе выпить, позавтракать. Все открывается в 10-11...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрей ГУЦЕВ, строитель: - Все пригодится, но чтобы не загрязняло воздух или воду, не грохотало, короче - не мешало людям жить спокойно. Слышал, что планируют организовать завод по переработке биоотходов. Если не будет запахов - пусть будет. Но если это не гарантируют - я против.