ФОТО И ВИДЕО В Валасте машина съехала с обрыва

Происшествие случилось возле съезда с дороги, между населенными пунктами Тойла и Валасте.

По словам представителя Восточного спасательного центра Аннели Ооне, автомобиль избежал падения с большой высоты, застряв на выступе, на котором он покачивался. Спасатели спустились с помощью спасательного оборудования и осмотрели находившуюся в машине женщину. Медик тоже спустился.

Поскольку пострадавшая оказалась зажатой в машине, спасатели помогли ей освободиться, после чего вытащили с помощью спасательной корзины и доставили в больницу на вертолете.

Машина съехала с обрыва между населенными пунктами Тойла и Валасте Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Уже к девяти часам утра на месте аварии находилась спецтехника Сил обороны Эстонии, которая вытащила машину.

По словам Ооне, следы показали, что автомобиль съехал с насыпи, двигаясь задним ходом.