Родители Тойла оспаривают решение суда о закрытии гимназии

"Мы подадим апелляцию", - заявила в четверг представитель родителей "Северному побережью" Мария Ронк. Крайний срок подачи апелляции - пятница, 30 мая.

Тартуский административный суд вынес решение 29 апреля и, таким образом, признал закрытие гимназии законным.

25 родителей подали жалобу в Тартуский административный суд, требуя отменить решение волостного собрания Тойла от 27 марта 2024 года. Решение предусматривало реорганизацию Тойлаской гимназии, в рамках которой там будет прекращено среднее образование.

Заявители посчитали, что решение волости Тойла формально незаконно и содержит существенные ошибки суждения. Родители критиковали волость за то, что она не приняла во внимание тот факт, что гимназия Тойла является единственной эстоноязычной гимназией в Ида-Вирумаа, а в других альтернативных гимназиях высока доля детей с другими родными языками, что может негативно повлиять на качество образования детей заявителей.

Суд не нашел никаких ошибок суждения со стороны управы в этом отношении.