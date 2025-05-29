Родители Тойла оспаривают решение суда о закрытии гимназии

Родители Тойла решили обжаловать в Тартуском окружном суде решение Тартуского административного суда, который признал законным решение управы о закрытии гимназии в Тойлаской школе.
"Мы подадим апелляцию", - заявила в четверг представитель родителей "Северному побережью" Мария Ронк. Крайний срок подачи апелляции - пятница, 30 мая.
Тартуский административный суд вынес решение 29 апреля и, таким образом, признал закрытие гимназии законным.
25 родителей подали жалобу в Тартуский административный суд, требуя отменить решение волостного собрания Тойла от 27 марта 2024 года. Решение предусматривало реорганизацию Тойлаской гимназии, в рамках которой там будет прекращено среднее образование.
Заявители посчитали, что решение волости Тойла формально незаконно и содержит существенные ошибки суждения. Родители критиковали волость за то, что она не приняла во внимание тот факт, что гимназия Тойла является единственной эстоноязычной гимназией в Ида-Вирумаа, а в других альтернативных гимназиях высока доля детей с другими родными языками, что может негативно повлиять на качество образования детей заявителей.
Суд не нашел никаких ошибок суждения со стороны управы в этом отношении.
Суд постановил, что в государственных гимназиях Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ обучение ведется на эстонском языке. Данные, предоставленные заявителями, действительно показывают, что в гимназии Тойла самая высокая доля учащихся с эстонским языком в качестве родного. Самая низкая - в гимназии Силламяэ. В гимназии Йыхви также преобладают ученики с другими родными языками. С другой стороны, данные гимназии Кохтла-Ярве показывают, что доля учащихся, для которых эстонский язык является родным, со временем увеличилась в этой школе и в 2022/2023 учебном году. В 12-м классе в учебном году преобладали эстоноязычные ученики.
"Поэтому для тех учеников, для которых важно, чтобы в школе было много эстоноязычных учеников, наиболее подходящей альтернативой является гимназия Кохтла-Ярве. Если ученики волости Тойла перейдут учиться в гимназию Кохтла-Ярве, доля эстоноязычных учеников еще больше увеличится", - постановил административный суд.
Суд установил, что таким образом доля учащихся с другими родными языками в гимназии Кохтла-Ярве, вероятно, может снизиться до 30%, что является приемлемой долей учащихся с другими родными языками в школе по мнению лингвиста, представленному заявителями, чтобы не возлагать дополнительную негативную нагрузку на детей, говорящих на эстонском языке.
Подводя итог, административный суд установил, что решение волости Тойла от 27 марта 2024 года не нарушает права заявителей и не является несоразмерным. "Муниципалитет не исходил из недопустимых или произвольных соображений и не упустил из виду обстоятельства или интересы, которые имеют важное значение для принятия решения", - отметил суд и отклонил жалобу.