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Пн, 26.05.2025
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С 1 июня увеличатся суммы пособий для людей с недостатками здоровья

Деньги и банковские карточки. Иллюстративное фото.

С 1 июня вступают в силу изменения в Законе о социальных пособиях, которые приведут к увеличению сумм пособий для людей с недостатками здоровья. Их расчет будет отделен от установленной ставки социальных пособий, что поможет лучше понять принципы формирования выплат.

Суммы пособий будут пересчитаны автоматически, и людям для этого ничего не нужно предпринимать самостоятельно. Новые суммы будут отражены уже в июньских выплатах.

Пособия увеличатся следующим образом:

  • Пособие на ребенка с тяжелой степенью нарушения здоровья или редким заболеванием увеличится с 161,09 евро до 180 евро.
  • Пособие на ребенка с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 241,64 евро до 270 евро.
  • Пособие лицам трудоспособного возраста лицам с тяжелой степенью нарушения здоровья увеличится с 34,78–49,09 евро до 50 евро.
  • Пособие лицам трудоспособного возраста с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 43,47–53,70 евро до 100 евро.

Таким образом, пособия для детей и людей трудоспособного возраста со средней степенью нарушения здоровья, а также для всех пенсионеров по старости будут округлены до полной суммы, чтобы упростить понимание их расчета.

Изменением порядка выплат пособий государство дополнительно вносит вклад в благополучие людей с недостатками здоровья в размере 5,3 миллиона евро в год.

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