СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В Нарве стреляли

Полиция прибыла на место происшествия и задержала 21-летнего и 46-летнего мужчин, подозреваемых в стрельбе. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

Вечером 23 мая в Нарве 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою сожительницу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.