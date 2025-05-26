СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ В Нарве стреляли

Поздно вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома на улице Раквере в Нарве раздались выстрелы.
Полиция прибыла на место происшествия и задержала 21-летнего и 46-летнего мужчин, подозреваемых в стрельбе. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Вечером 23 мая в Нарве 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою сожительницу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Вечером 25 мая на улице Раквере в Нарве неизвестный напал с ножом на 40-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.