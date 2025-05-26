Полиция объявила в международный розыск мужчину, укравшего данные клиентов Apotheka

Центральная уголовная полиция и Государственная прокуратура установили личность и объявили в международный розыск гражданина Королевства Марокко, который подозревается в краже данных клиентов "Apotheka в прошлом году".
На основании собранных в ходе уголовного дела доказательств есть основания подозревать 25-летнего гражданина Марокко Адрара Халида в незаконной загрузке данных из базы данных "Allium UPI" в феврале 2024 года.
Со слов главы Бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной уголовной полиции Реемо Салупыльда, есть основания подозревать, что Адрар Халид получил доступ к базе данных, войдя в систему с учетной записью с правами администратора. То, как он получил пароль от аккаунта, все еще расследуется. "Независимо от того, насколько длинный и сложный пароль, этот случай наглядно демонстрирует, что в наши дни его одного уже недостаточно. Киберпреступники находят все более хитрые способы доступа к аккаунтам, поэтому мы рекомендуем всем использовать двухфакторную аутентификацию - она добавляет дополнительный уровень защиты аккаунтов, что может иметь решающее значение, если пароль будет раскрыт или попадет в чужие руки", - добавил Салупылд.
На данный момент полиция не выявила фактов неправомерного использования загруженных данных.
По словам государственного прокурора Вахура Верте, кража данных клиентов "Apotheka" в очередной раз демонстрирует, что киберпреступники не признают государственных границ и что данные эстонских компаний и эстонцев также являются целью киберпреступников, действующих за пределами Эстонии. "Кража данных клиентов "Apotheka" в прошлом году затронула почти половину жителей Эстонии. Это была одна из самых масштабных краж данных в новейшей истории. Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция в течение года работали над установлением подозреваемого. Преступление напрямую затронуло многих жителей Эстонии и нарушило их чувство безопасности, поэтому важно, чтобы собранные доказательства приблизили нас на один шаг к тому, чтобы суд смог оценить действия подозреваемого", - сказал Верте.
Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на арест Адрара Халида. Центральная уголовная полиция объявила подозреваемого в международный розыск. Если подозреваемый задержан в стране на основании ордера на арест, эта страна может экстрадировать его в Эстонию для осуществления правосудия.
За последний год Бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной уголовной полиции выявило подозреваемых, стоящих за несколькими недавними крупными кибератаками. Центральная уголовная полиция объявила в международный розыск граждан Российской Федерации, подозреваемых в кибератаках на государственные учреждения Эстонии пять лет назад, а также гражданина Российской Федерации, организовавшего кражу данных "Asper Biogene" в прошлом году, а теперь и гражданина Королевства Марокко, подозреваемого в краже данных клиентов "Apotheka в прошлом году".