Полиция объявила в международный розыск мужчину, укравшего данные клиентов Apotheka

На основании собранных в ходе уголовного дела доказательств есть основания подозревать 25-летнего гражданина Марокко Адрара Халида в незаконной загрузке данных из базы данных "Allium UPI" в феврале 2024 года.

Со слов главы Бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной уголовной полиции Реемо Салупыльда, есть основания подозревать, что Адрар Халид получил доступ к базе данных, войдя в систему с учетной записью с правами администратора. То, как он получил пароль от аккаунта, все еще расследуется. "Независимо от того, насколько длинный и сложный пароль, этот случай наглядно демонстрирует, что в наши дни его одного уже недостаточно. Киберпреступники находят все более хитрые способы доступа к аккаунтам, поэтому мы рекомендуем всем использовать двухфакторную аутентификацию - она добавляет дополнительный уровень защиты аккаунтов, что может иметь решающее значение, если пароль будет раскрыт или попадет в чужие руки", - добавил Салупылд.

На данный момент полиция не выявила фактов неправомерного использования загруженных данных.