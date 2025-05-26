Не сработавшие во время кризисных учений сирены придется проверить повторно

Заместитель председателя кризисного комитета Восточного спасательного центра Индрек Пунг отметил, что второе в этом году заседание регионального кризисного комитета Восточной Эстонии было посвящено в основном вопросам безопасности и готовности к военным кризисам.

- В связи с ситуацией в Европе сегодня очень важно, чтобы все государственные и местные органы власти приложили усилия для подготовки к кризисам, потому что, если мы будем сильны и способны, последствия кризиса будут мягче, а у враждебных сил будет меньше мотивации атаковать нас, - пояснил он.

Тамбет Води, советник по готовности к кризисам Совета по спасению, дал обзор вариантов и результатов тестирования комплексной системы оповещения об угрозах, которое состоялось в середине мая. "Не все технические решения сработали так, как ожидалось, и их следует протестировать повторно. Нам также необходимо пересмотреть выбор и пригодность каналов", - отметил Води. Из сирен, привлекших наибольшее внимание, сработало 72%, из них 10% с задержкой, а громкость была ниже запланированной. Известно, что в Нарве, Раквере и Тапе сирены сработали частично, а в Йыхви и Кохтла-Ярве сирены вообще не включились. По словам советника, необходимо организовать новое тестирование уже в этом году.

- Определенно повысилась осведомленность людей о каналах сообщения об угрозах и основных правилах поведения, - отметил Води.