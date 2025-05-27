Для съемок художественного фильма в Ида-Вирумаа подыскивают рок-фестивальную публику

Киноверсия бестселлера Михкеля Рауда "Musta pori näkku" ("Черная грязь в лицо"), режиссером которой является Яак Килви, будет сниматься этим летом также в Ийзаку.
В Ийзаку ждут актеров массовки в возрасте начиная с 15 лет, которые изображали бы публику рок-фестиваля. Съемки будут проходить 2-5 августа на Ийзакуской певческой сцене. Съемке будут предшествовать костюмные пробы в июне. Для актеров массовки предусмотрены оплата и питание. Зарегистрироваться на съемку можно 27 мая с 16 до 19 часов в Ийзакуском народном доме.
Основанный на одноименном бестселлере Микеля Рауда фильм рассказывает о 17-летнем Михкеле и его группе, которые отправляются в путешествие, наполненное алкоголем, протестом и музыкой, чтобы произвести впечатление на западного продюсера, приехавшего на рок-фестиваль в Советскую Эстонию в 1980-х годах. Пытаясь сохранить единство группы, участники невольно способствуют расколу Советского Союза.
Фильм снимает "Taska Film" совместно с "Apollo Productions". Режиссер - Яак Килми, автор сценария - Мартин Алгус. Съемки будут проходить летом в разных местах Эстонии.