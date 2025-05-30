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Пт, 30.05.2025
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Идавирусцы собрали урожай наград на республиканском фестивале школьных театров

Актеры и режиссер молодежного театра Йыхвиского центра культуры и интересов тронули сердца и души зрителей в Йыгева и получили высокое звание лауреатов.

Лауреатами конкурса в разных возрастных группах стали "Театр ЯРГ" из Кохтла-Ярве и молодежный театр Йыхвиского центра культуры и интересов. Воспитанница нарвской театральной студии "Vaba Lava" Элина Метсма удостоена награды за лучшее актерское исполнение.

Анне Уттендорф много лет занималась организацией регионального фестиваля школьных театров, сейчас является ида-вирумааским специалистом по народной культуре Эстонского центра народной культуры, по продолжает следить за развитием юных ида-вируских театралов и очень рада их успехам.

- Путевки на республиканский конкурс получают победители регионального тура, - напоминает она, - а победы говорят прежде всего о том, что наш регион не оскудевает на таланты, преподаватели и руководители театральных коллективов находят интересные темы для постановок и, главное, умеют увлечь учеников.

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