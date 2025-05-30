Идавирусцы собрали урожай наград на республиканском фестивале школьных театров

Лауреатами конкурса в разных возрастных группах стали "Театр ЯРГ" из Кохтла-Ярве и молодежный театр Йыхвиского центра культуры и интересов. Воспитанница нарвской театральной студии "Vaba Lava" Элина Метсма удостоена награды за лучшее актерское исполнение.
Анне Уттендорф много лет занималась организацией регионального фестиваля школьных театров, сейчас является ида-вирумааским специалистом по народной культуре Эстонского центра народной культуры, по продолжает следить за развитием юных ида-вируских театралов и очень рада их успехам.