Финский театр привезет в Нарву постановку о стараниях женщин быть достаточно хорошими

Институт Финляндии и театр "Takomo" приглашают в пятницу, 30 мая, в нарвский Дом культуры "Ругодив" посмотреть постановку "Гимнастки" ("Jumppatytöt") - историю о молодежном спорте и тренировках с привкусом крови во рту, чтобы быть достаточно хорошими.
Спектакль "Гимнастки", премьера которого состоялась в Финляндии в прошлом году, стал настоящим феноменом в мире гимнастики и театра и собирает полные залы. Спектакль основан на личном опыте членов труппы, нынешних актрис и бывших групповых гимнасток Катарийны Хавукайнен, Эллы Ладенмяк и Инкери Хювёнен.