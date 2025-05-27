Финский театр привезет в Нарву постановку о стараниях женщин быть достаточно хорошими

Спектакль "Гимнастки", премьера которого состоялась в Финляндии в прошлом году, стал настоящим феноменом в мире гимнастики и театра и собирает полные залы. Спектакль основан на личном опыте членов труппы, нынешних актрис и бывших групповых гимнасток Катарийны Хавукайнен, Эллы Ладенмяк и Инкери Хювёнен.

В Финляндии традиция групповых занятий гимнастикой затронула практически каждого: подавляющее большинство женщин либо ходили в спортзал, либо имеют подругу или родственницу, которая этим занималась. Спектакль посвящен групповой гимнастике, но его целевая аудитория шире и трогает каждого, у кого остались горькие воспоминания и вопросы о школьном спорте. Это история о борьбе за то, чтобы быть самодостаточным.