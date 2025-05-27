Как будет выполняться освещение йыхвиского виадука?

- Мы запросили предложения для этого проекта, и на этой неделе они должны поступить. Тогда выяснится также, что и в каком объеме мы сможем сделать. Было заранее известно, что 25000 евро, которые имеются в народном бюджете, на освещение всего виадука не хватит. Мы рассчитывали, что поначалу можем осветить виадук частично - либо с одной стороны, либо, например, с обеих сторон в центральной части. Важно также техническое решение. Когда был построен виадук, то поначалу он тоже был освещен, однако эта система освещения работала всего пару лет, так как кабель был проложен в том же канале, по которому стекала дождевая вода, поэтому кабель пришел в негодность.