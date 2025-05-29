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Чт, 29.05.2025
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ОДИН ВОПРОС Почему в этом году в Чудском озере может быть больше старых рыболовных сетей, чем в прошлом?

Иво Каск.

В среду Департамент окружающей среды начал очистку Чудского озера от старых сетей. Ожидается, что в этом году старых сетей в озере будет больше, чем в прошлом.

Главный инспектор бюро по надзору за развитием Департамента окружающей среды Иво Каск:

- Хотя в прошлом году было обнаружено меньше сетей, чем обычно, в этом году их, вероятно, будет больше, поскольку зимой из-за нестабильной ледовой обстановки могло быть потеряно больше рыболовных снастей.

Уже этой весной в ходе надзора старые сети несколько раз извлекались из водоема. Потерянные рыболовные снасти захламляют озеро и наносят ущерб рыбным запасам. Помимо того, что такие сети представляют опасность для рыбы, водных животных и водоплавающих птиц, обитающих в водоеме, они также создают угрозу для водного транспорта, повреждая двигатели плавсредств и рыболовные снасти рыбаков.

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