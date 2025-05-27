Меэлис Кийли: Правильные вещи надо делать правильно

На встрече с жителями Тойла мы говорили на разные темы, но, естественно, речь шла и о происходящем вокруг тойлаской школы. По сути, это не просто история одной школы, а часть сохранения эстонских духа, культуры и языка в регионе. Так как решение о закрытии гимназии родилось по воле волостного собрания, то речь поневоле идет о правомочной сделке.
В то же время закрытие каждой эстонской школы в Ида-Вирумаа является предостерегающим сигналом и служит индикатором увядания эстонскости. Если взвесить исходные условия, то можно понять логику принятия решения волостным собранием и причины такого решения. Одной из мер реформы образования в Эстонии является государственное финансирование строительства новых школ при условии, что гимназическая часть будет закрыта или реорганизована.
То есть если гимназическую часть закроют, то государство даст деньги, а если не закроют - нет. Такая практика создает искушение и возможности для манипуляции, особенно если взять в расчет географию Тойлаской волости, в которой многие члены волостного собрания не имеют личной связи ни с поселком Тойла, ни со школой. С точки зрения материалистического мировоззрения речь идет о выгодной сделке, с точки зрения местной идентичности последствия ее могут оказаться неблагоприятными.
Является ли такой подход правильным и справедливым? Если бы аргументом были малое количество учеников и учителей или слабые показатели успеваемости, то этот шаг можно было бы понять. Но, может быть, размер школы в Ида-Вирумаа не является тем аргументом, на который надо делать упор? Напомним, что в метскюласком казусе министр посвятил себя защите маленькой школы.
Если посмотреть на объявления о поиске учителей для Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, то может показаться, что там учителей не хватает больше, чем у какой-либо другой школы, то есть дефицит учителей является всеобщим явлением, а вовсе не особенностью маленькой школы. Должны ли мы непременно следовать одинаковым правилам по всей Эстонии, или, может быть, следует учитывать региональные особенности?
Решение о переходе на эстонский язык обучения правильное, и начать с этого надо было сразу после конца оккупации. К сожалению, этого не произошло, однако теперь нельзя ликвидировать последствия прежних упущений, не учитывая особенности региона.
"Школа не может быть инструментом интеграции, школа - это прежде всего инструмент предоставления образования".Меэлис Кийли, член Рийгикогу
Посмотрим на Кивиыли, где объединяют русскую и эстонскую школы. Первый вопрос: каким станет язык школьных перемен? С большой долей вероятности на переменах будет доминировать русский язык, поскольку учеников русской национальности, слабо владеющих эстонским языком, там больше. Если языком перемен будет русский, то речь пойдет о русской школе с эстонским языком обучения.
Если добавить сюда трудности роста в объединенной школе, то сложно будет ожидать качественных результатов учебы. Основная идея приобщающей школы заключалась в том, чтобы расширить возможности учащихся с высоким потенциалом, не умаляя при этом перспектив других учащихся. Сложившаяся ситуация привела к тому, что во многих случаях именно одаренные учащиеся оказываются той группой, которая не попадает под охват, поскольку основные усилия направляются на учащихся, нуждающихся в помощи.
Одним из главных мотиваторов для родителя является образование ребенка, и зачастую оно определяет также выбор места жительства. Несмотря на огромное давление, эстонским общинам удалось сохранить культурное наследие кихелькондов Ида-Вирумаа даже в условиях оккупации. Единственный язык и культура, которые нуждаются в защите в Ида-Вирумаа, - это коренная эстонская культура. Парадоксально, но, например, переход на эстонский язык обучения в Кивиыли может ослабить эстонскую общину до такой степени, что она может прекратить свое существование. Индикаторы вполне имеются.
Аргумент, что разные общины должны интегрироваться, понятен, однако школа не может являться инструментом интеграции, ведь школа прежде всего служит инструментом предоставления образования. Интеграция является или по крайней мере должна являться сопутствующим фактором.
Надо признать, что и сами эстонцы недостаточно способствовали мотивации иноязычных людей. Слишком легко переходят в разговоре на русский язык, магазины наводнены русскоязычной рекламой и официальные учреждения общаются на русском языке. Вспомним о недовольстве общественности русскоязычным оповещением на Балтийском вокзале. А на железной дороге, которую считали русской средой, под давлением общественности оставили только эстоноязычное оповещение. И от поезда никто не отстал. Никто не останется без покупки или не пообщается с государством, если мы на деле будем выполнять написанное в статье 5 Конституции.
Если понаблюдать за действиями Министерства образования, то сложится впечатление, будто лавина реформ и перемен настолько велика, что вышла за пределы ощутимого. Мы считаем, что чиновники не в состоянии успевать за темпом министра.
На самом деле вопрос не в темпе, а в расстановке приоритетов. Наполеон говорил, что, занимаясь всем, не занимаются по сути ничем. В военном деле одним из критериев успеха тоже является "выбирай и следуй цели". Когда главная цель будет достигнута, можно будет методично двигаться дальше.
Если главной целью является переход на эстоноязычное образование, то по крайней мере в Ида-Вирумаа для достижения этого идеала нужно рассматривать каждую школу по отдельности и для каждого учебного заведения определять характерные для него методы и средства. Это не является непосильной задачей, и еще есть время внести коррективы.