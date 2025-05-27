Меэлис Кийли: Правильные вещи надо делать правильно

В то же время закрытие каждой эстонской школы в Ида-Вирумаа является предостерегающим сигналом и служит индикатором увядания эстонскости. Если взвесить исходные условия, то можно понять логику принятия решения волостным собранием и причины такого решения. Одной из мер реформы образования в Эстонии является государственное финансирование строительства новых школ при условии, что гимназическая часть будет закрыта или реорганизована.

То есть если гимназическую часть закроют, то государство даст деньги, а если не закроют - нет. Такая практика создает искушение и возможности для манипуляции, особенно если взять в расчет географию Тойлаской волости, в которой многие члены волостного собрания не имеют личной связи ни с поселком Тойла, ни со школой. С точки зрения материалистического мировоззрения речь идет о выгодной сделке, с точки зрения местной идентичности последствия ее могут оказаться неблагоприятными.

Является ли такой подход правильным и справедливым? Если бы аргументом были малое количество учеников и учителей или слабые показатели успеваемости, то этот шаг можно было бы понять. Но, может быть, размер школы в Ида-Вирумаа не является тем аргументом, на который надо делать упор? Напомним, что в метскюласком казусе министр посвятил себя защите маленькой школы.