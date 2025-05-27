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Украинка, задержанная со спрятанными в одежде наличными, избежала наказания благодаря разбирательству в Европейском суде

При въезде в Эстонию наличные в сумме более 10000 евро необходимо задекларировать на таможне. Это касается и валюты третьих стран. На снимке - погранпункт в Ивангороде.

Украинка, которую два с половиной года назад в ходе таможенной проверки в Нарве задержали с крупной суммой украинской валюты, избежала наказания, поскольку дело дошло до Европейского суда и на момент возвращения в Государственный суд уже имело истекший срок давности.

13 января 2023 года Налогово-таможенный департамент (МТА) составил в отношении Нины Григорьевой протокол о проступке, согласно которому она с дочерью пересекла государственную границу пешком в Нарве. В ходе досмотра у нее в карманах, под одеждой и подкладкой капюшона куртки было обнаружено 500000 украинских гривен наличными.

Уездный суд частично отменил наказание

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