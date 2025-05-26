Юные нарвские футболисты привезли в Ида-Вирумаа кубок за победу в элитной лиге Эстонии

В равной игре "Trans" дважды выходил вперед, но пярнусцы оба раза быстро забивали ответный гол. Героем матча стал автор двух предыдущих голов Никита Балябкин, забивший победный мяч на 80-й минуте.

17-летний Балябкин, который также пять раз выходил на поле за сборную "Trans" в лиге мастеров, воспользовался замешательством защитников соперника, сам отобрал мяч и забил его в ворота.

Победа в финале также обеспечила "Narva Trans" место в предварительном круге молодежной лиги УЕФА.

Тренеры команды - Максим Грузнов и Валерий Смелков.

В субботу несколько ида-вирумааских футболистов, играющих в составе "Nõmme Kalju", стали обладателями Кубка Эвальда Типнера среди взрослых в Эстонии. В упорном финале кубка "Nõmme Kalju" одолел действующего чемпиона Эстонии таллиннскую "Levadia" по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.