Юные нарвские футболисты привезли в Ида-Вирумаа кубок за победу в элитной лиге Эстонии

Молодежь "Narva Trans" обыграла пярнуский "Vaprus" со счетом 3:2 в финале чемпионата элитной лиги среди команд до 19 лет и привезла в Ида-Вирумаа победный трофей.
В равной игре "Trans" дважды выходил вперед, но пярнусцы оба раза быстро забивали ответный гол. Героем матча стал автор двух предыдущих голов Никита Балябкин, забивший победный мяч на 80-й минуте.
17-летний Балябкин, который также пять раз выходил на поле за сборную "Trans" в лиге мастеров, воспользовался замешательством защитников соперника, сам отобрал мяч и забил его в ворота.
Победа в финале также обеспечила "Narva Trans" место в предварительном круге молодежной лиги УЕФА.
Тренеры команды - Максим Грузнов и Валерий Смелков.
В субботу несколько ида-вирумааских футболистов, играющих в составе "Nõmme Kalju", стали обладателями Кубка Эвальда Типнера среди взрослых в Эстонии. В упорном финале кубка "Nõmme Kalju" одолел действующего чемпиона Эстонии таллиннскую "Levadia" по пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.
В составе "Nõmme Kalju" победный кубок смог поднять над головой воспитанник "Narva Trans" Максим Павлов, отразивший два пенальти и ставший героем финальной игры. Никита Иванов, Даниил Тарасенков и Александр Николаев также начинали свою футбольную карьеру в Нарве. Максим Орлов родом из Силламяэ, а Алекс Боронильщиков - из Кивиыли. Вторым тренером "Nõmme Kalju" является Эрик Штейнберг, который на протяжении многих лет тренировал молодежные команды Кивиыли, а затем Ида-Вирумаа. Главный тренер "Nõmme Kalju" Никита Андреев также уроженец Нарвы.