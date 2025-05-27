В Кохтла-Ярве стартовал сбор идей для народного бюджета

Городское собрание Кохтла-Ярве 22 мая утвердило размер народного бюджета на следующий год в размере 50 000 евро, как и в прошлом году.

Согласно решению городского собрания, целью народного бюджета является инвестиционный проект, реализуемый на территории города, который должен приносить общественную пользу, быть в общественном пользовании и не вызывать чрезмерных расходов для городского бюджета в последующие годы.

Предложения может подать любой желающий. Это можно сделать онлайн через форму на эстонском или русском языке, либо в бумажном виде - в канцелярию горуправы (кабинет 103, Keskallee 19, Кохтла-Ярве).

Информационное собрание по народному бюджету состоится 3 июня в 17:30 в зале городского собрания (Keskallee, 19) и в среде Teams. Подходящие по условиям конкурса идеи выставят на голосование, которое начнется 18 августа.

Принять участие в голосовании может каждый, чье место жительства зарегистрировано в Кохтла-Ярве по данным Эстонского регистра народонаселения, независимо от возраста. Голосовать можно только за одно предложение.