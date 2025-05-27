В Кохтла-Ярве стартовал сбор идей для народного бюджета

Сбор идей, как лучше всего потратить 50 тысяч евро в Кохтла-Ярве, продлится до 30 июня. Голосование за лучшее предложение начнется 18 августа.
Городское собрание Кохтла-Ярве 22 мая утвердило размер народного бюджета на следующий год в размере 50 000 евро, как и в прошлом году.
Согласно решению городского собрания, целью народного бюджета является инвестиционный проект, реализуемый на территории города, который должен приносить общественную пользу, быть в общественном пользовании и не вызывать чрезмерных расходов для городского бюджета в последующие годы.
Предложения может подать любой желающий. Это можно сделать онлайн через форму на эстонском или русском языке, либо в бумажном виде - в канцелярию горуправы (кабинет 103, Keskallee 19, Кохтла-Ярве).
Информационное собрание по народному бюджету состоится 3 июня в 17:30 в зале городского собрания (Keskallee, 19) и в среде Teams. Подходящие по условиям конкурса идеи выставят на голосование, которое начнется 18 августа.
Принять участие в голосовании может каждый, чье место жительства зарегистрировано в Кохтла-Ярве по данным Эстонского регистра народонаселения, независимо от возраста. Голосовать можно только за одно предложение.
Объявление победившего проекта состоится в конце сентября.