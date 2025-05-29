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Предприятие "VKG Oil" уволило работника по обвинению в алкогольном опьянении, но не смогло доказать его вину в суде

На "VKG" появление на работе в состоянии алкогольного опьянения считается серьезным нарушением, за которое могут уволить. В данном случае бывшая работница смогла доказать, что ее увольнение было незаконным.

Предприятию "VKG Oil" пришлось признать в суде поражение в тяжбе с бывшей работницей, уволенной за появление на работе в нетрезвом виде, и выплатить работнице компенсацию.

Диана работала в АО "VKG Oil" с 2015 года, но в июне 2023 года на предприятии произошел инцидент, который в конечном итоге привел работодателя и работника в суд. А именно, предприятие уволило женщину с работы, поскольку у нее якобы установили алкогольное опьянение, когда она однажды утром, придя на работу, подышала в алкотестер. Сама Диана несколько часов спустя в тот же день обратилась в Ида-Вирускую центральную больницу, где анализ крови не выявил у нее опьянения. Однако через три дня работодатель расторг с ней трудовой договор.

Женщина обратилась в комиссию по трудовым спорам, где ее оправдали и присудили ей компенсацию, но предприятие обратилось в суд.

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