Предприятие "VKG Oil" уволило работника по обвинению в алкогольном опьянении, но не смогло доказать его вину в суде

Диана работала в АО "VKG Oil" с 2015 года, но в июне 2023 года на предприятии произошел инцидент, который в конечном итоге привел работодателя и работника в суд. А именно, предприятие уволило женщину с работы, поскольку у нее якобы установили алкогольное опьянение, когда она однажды утром, придя на работу, подышала в алкотестер. Сама Диана несколько часов спустя в тот же день обратилась в Ида-Вирускую центральную больницу, где анализ крови не выявил у нее опьянения. Однако через три дня работодатель расторг с ней трудовой договор.