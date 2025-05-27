Госпрокурор: Петерсон планировал силовой захват власти

По словам государственного прокурора ​Трийну Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Аиво Петерсон и Дмитрий Роотси в 2022 году начали создавать при движении Koos отряд гражданской обороны, который должен был обеспечивать безопасность и выполнять функции армии в случае вакуума власти. Инициатором проекта, по данным следствия, выступал Петерсон.