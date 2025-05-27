Госпрокурор: Петерсон планировал силовой захват власти

Согласно материалам следствия, политик и лидер движения "Koos" Айво Петерсон планировал создать отряд гражданской обороны, который в случае возникновения вакуума власти должен был взять на себя функции вооруженных сил, пишет RusPostimees.
По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Аиво Петерсон и Дмитрий Роотси в 2022 году начали создавать при движении Koos отряд гражданской обороны, который должен был обеспечивать безопасность и выполнять функции армии в случае вакуума власти. Инициатором проекта, по данным следствия, выступал Петерсон.
"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны - это исключительная прерогатива государства", - подчеркнула Олев-Аас.