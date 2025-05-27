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Госпрокурор: Петерсон планировал силовой захват власти

Летом 2022 года Айво Петерсон организовал акцию в зале горсобрания Нарвы, где пытался протестовать против перемещения советского танка.

Согласно материалам следствия, политик и лидер движения "Koos" Айво Петерсон планировал создать отряд гражданской обороны, который в случае возникновения вакуума власти должен был взять на себя функции вооруженных сил, пишет RusPostimees.

По словам государственного прокурора ​Трийну Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Аиво Петерсон и Дмитрий Роотси в 2022 году начали создавать при движении Koos отряд гражданской обороны, который должен был обеспечивать безопасность и выполнять функции армии в случае вакуума власти. Инициатором проекта, по данным следствия, выступал Петерсон.

Лидер движения Koos Петерсон посетил оккупированную Донецкую область Украины, после чего получил обвинение в госизмене

"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны - это исключительная прерогатива государства", - подчеркнула Олев-Аас.

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