СТАТИСТИКА Мужчины Ида-Вирумаа живут меньше всех в Эстонии

- Если в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляла 66,5 лет, то в 2024 году она была на 13 лет больше, или 79,5 лет. И в Латвии, и в Литве ожидаемая продолжительность жизни за тот же период увеличилась примерно на девять лет. Если в Литве ожидаемая продолжительность жизни составляет 77,6 лет, то в Латвии - 75,6 лет, - пояснила Эвели Вооленс, руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эстонии, и признала, что ожидаемая продолжительность жизни в Латвии одна из самых низких во всей Европе. В то же время в Финляндии, где ожидаемая продолжительность жизни уже в 1994 году составляла 76,7 лет, сейчас она увеличилась до 81,6 лет.