СТАТИСТИКА Мужчины Ида-Вирумаа живут меньше всех в Эстонии

По данным Департамента статистики, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии при рождении составила 79,5 лет. По этому показателю Эстония достигла самого большого прироста среди европейских стран за последние три десятилетия. Количество здоровых лет при рождении достигло 58,7. Самая низкая продолжительность жизни - в Ида-Вирумаа.
- Если в 1994 году ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии составляла 66,5 лет, то в 2024 году она была на 13 лет больше, или 79,5 лет. И в Латвии, и в Литве ожидаемая продолжительность жизни за тот же период увеличилась примерно на девять лет. Если в Литве ожидаемая продолжительность жизни составляет 77,6 лет, то в Латвии - 75,6 лет, - пояснила Эвели Вооленс, руководитель группы социальной статистики Департамента статистики Эстонии, и признала, что ожидаемая продолжительность жизни в Латвии одна из самых низких во всей Европе. В то же время в Финляндии, где ожидаемая продолжительность жизни уже в 1994 году составляла 76,7 лет, сейчас она увеличилась до 81,6 лет.
Однако продолжительность жизни эстонцев остается ниже среднего показателя по Европе, который в 2023 году составил 81,4 года. Страны с самыми высокими показателями в Европе - Швейцария и Испания, где продолжительность жизни превышает 84 года.
Среди людей старше 80 лет преобладают женщины
- Эстония, вместе с другими странами Балтии, выделяется в европейском сравнении большим гендерным разрывом в продолжительности жизни. Если в Эстонии продолжительность жизни женщин составляет 83,4 года, то у мужчин - 75,1 года. Разница в 8,3 года, - пояснил аналитик. В среднем по Евросоюзу в 2023 году продолжительность жизни женщин составила 84 года, а мужчин - 78,7 года, что составляет гендерный разрыв в 5,3 года.
Разница в продолжительности жизни приводит к значительному увеличению доли женщин в старших возрастных группах. "В трудоспособном населении количество мужчин и женщин пока относительно равно, но с возрастом количество мужчин начинает сокращаться быстрее. Поэтому доля женщин значительно увеличивается - например, среди людей в возрасте 80 лет и старше женщины составляют уже 74% населения", - отметил Вуленс.
Количество здоровых лет снова начало расти
Данные за 2024 год показывают, что количество здоровых лет, прогнозируемым жителям Эстонии при рождении, составляет 58,7 лет. "По сравнению с предыдущим годом количество здоровых лет увеличилось на 0,7 года. Мужчины живут здоровыми 56,8 лет, а женщины - 60,6 лет", - сказала аналитик.
Вуленс объяснила, что из года в год можно увидеть, что люди в городских районах живут здоровыми на несколько лет дольше, чем в сельской местности - 59,7 и 56,5 лет соответственно в 2024 году. В прошлом году количество лет здоровой жизни в сельской местности сократилось на 0,4 года, но в городских районах оно увеличилось на 1,3 года.
Женщины с высоким уровнем образования живут дольше и здоровее
Продолжительность жизни рассчитывается на основе показателей смертности за соответствующий год. В последние годы смертность была стабильной, поэтому продолжительность жизни продолжала расти. Увеличение продолжительности жизни отражает развитие общества и также тесно связано с другими факторами, такими как место жительства человека и уровень образования.
- Уровень образования действительно влияет на уровень жизни людей, что в свою очередь влияет на здоровье и продолжительность жизни. Например, средняя продолжительность жизни женщин с высшим образованием составляет 86 лет, а средняя продолжительность жизни мужчин с основным образованием - 68,4 года. Подобная разница также очевидна с точки зрения здоровых лет жизни. По данным за 2024 год, люди с высшим образованием живут в среднем 64,5 лет в здравии, тогда как люди с основным образованием живут только 48,6 лет. Оказывается, количество здоровых лет жизни увеличилось в 2024 году только среди людей с высшим образованием. Среди людей с более низким образованием оно осталось прежним или даже уменьшилось, - сказал Вооленс.
Самая высокая продолжительность жизни - в Тартумаа и Харьюмаа
Эстонцы живут несколько дольше неэстонцев в здравии - 59,1 и 57,7 лет соответственно. Разрыв значительно сократился за последний год, поскольку количество здоровых лет в прошлом году увеличилось в первую очередь среди неэстонцев (1,4 года), тогда как среди эстонцев оно увеличилось всего на 0,2 года. Оказывается, что неэстонские мужчины и эстонские мужчины живут одинаковое количество здоровых лет, разница только среди женщин.
Если говорить об уездах, то самая высокая продолжительность жизни жителей страны в Тартумаа и Харьюмаа - в среднем 80,6 лет у мужчин и женщин. Самая низкая продолжительность жизни в Ида-Вирумаа, где она составляет 77 лет. Что касается пола, самая высокая продолжительность жизни у женщин на Сааремаа (85 лет), а самая низкая у мужчин в Ида-Вирумаа (71,4 года).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - это средний возраст, до которого, как ожидается, доживет новорожденный, если показатели смертности, характерные для этого периода, не изменятся.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении указывает на среднее количество лет, которые человек, вероятно, проживет без ограничений в своей повседневной деятельности, если показатели смертности и здоровья населения останутся прежними.