Катри Райк о нехватке учителей: министерство толкает нас на нарушение закона

Из требуемых к новому учебному году 75 учителей в ходе рекрутинговой кампании в Нарве нашли 20 человек, многие из которых отвечают лишь требованиям по владению государственным языком, но не обладают нужной квалификацией, пишет rus.err.
В таких случаях учителям могут предложить только годичный договор, с чем не согласна мэр города.
- Мы не можем требовать от людей получить степень магистра за один год, мы не можем требовать от них получить знания педагога за один год и составить портфолио. Мы должны заключать реалистичные договоры. Министерство фактически толкает нас на нарушение закона, подталкивает заключать бессрочные договоры, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.