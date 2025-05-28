Катри Райк о нехватке учителей: министерство толкает нас на нарушение закона

В таких случаях учителям могут предложить только годичный договор, с чем не согласна мэр города.

- Мы не можем требовать от людей получить степень магистра за один год, мы не можем требовать от них получить знания педагога за один год и составить портфолио. Мы должны заключать реалистичные договоры. Министерство фактически толкает нас на нарушение закона, подталкивает заключать бессрочные договоры, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.