Гражданин Франции пытался нелегально попасть из Эстонию в Россию на доске с веслом

Французский гражданин, незаконно пересекший границу России на сапборде с веслом из Эстонии, во вторник был заключен под стражу на два месяца, сообщает Reuters.
Мужчина, который плыл из Эстонии, был задержан пограничниками ФСБ на берегу Нарвского водохранилища, сообщил суд в северной Ленинградской области.
Пойманный француз заявил, что хочет поселиться в России. По словам суда, мужчина сказал, что ранее проходил психиатрическое лечение.
Французский дипломатический источник сообщил, что консульство Франции в северном российском городе Санкт-Петербург связалось с российскими властями, чтобы обеспечить гражданину защиту в соответствии с Венской конвенцией.