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Ср, 28.05.2025
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Гражданин Франции пытался нелегально попасть из Эстонию в Россию на доске с веслом

Граница Эстонии и России, проходящая по реке Нарове.

Французский гражданин, незаконно пересекший границу России на сапборде с веслом из Эстонии, во вторник был заключен под стражу на два месяца, сообщает Reuters.

Мужчина, который плыл из Эстонии, был задержан пограничниками ФСБ на берегу Нарвского водохранилища, сообщил суд в северной Ленинградской области.

Пойманный француз заявил, что хочет поселиться в России. По словам суда, мужчина сказал, что ранее проходил психиатрическое лечение.

Французский дипломатический источник сообщил, что консульство Франции в северном российском городе Санкт-Петербург связалось с российскими властями, чтобы обеспечить гражданину защиту в соответствии с Венской конвенцией.

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