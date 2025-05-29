Михкель Нестор: Умные рекомендуют

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) поделился советами о том, как улучшить экономическую жизнь Эстонии. Однако внедрение этих идей на практике обещает быть делом довольно сложным.
Как правило, эти рекомендации из года в год остаются довольно похожими. Держите под контролем бюджетные расходы, увеличивайте производительность, проводите "структурные реформы" и ищите способы направить больше денег на исследования и разработки. Политики, как правило, вежливо кивают в ответ на большинство предложений. Да, производительность должна расти, сбалансированный бюджет важен, и предприятия действительно могли бы больше инвестировать в исследования и разработки. Вопрос в том, в какой степени правительство может их к этому побудить.
Чуть более острой беседа становится, когда затрагивается тема налоговой политики. Сделанные в этой области предложения до сих пор, наверное, ни одно правительство не соглашалось подписать полностью. Но почему же?
Главной проблемой является несочетаемость рекомендаций МВФ с представлением эстонского правительства (правительств) о налоговой политике. Если убрать фильтры политкорректности, то МВФ много лет рекомендует нам изменения, вызывающие дрожь у большей части прежних и, очевидно, будущих премьер-министров - налог на недвижимость, ступенчатый подоходный налог, классический подоходный налог с предприятий.
Почему технократы хотят навязать нам такие "противоестественные" налоговые изменения? Прежде всего такие планы приходят им в голову, когда они смотрят на здешнюю налоговую структуру. А именно: наши налоги имеют крен в сторону налогообложения потребления. В 2023 году налог с оборота и акцизы составили в сумме около 40% государственных налоговых доходов. В странах Европы соответствующая доля была выше только в Венгрии, Греции и Латвии.
Откуда каждое государство берет свои налоговые доходы - это, разумеется, дело граждан этого государства. Если договориться, то взимать можно и налог на бороды. В то же время каждый налог оказывает свое влияние. В случае высоких налогов на потребление это влияние выражается в росте неравенства, так как люди, которые при низких доходах вынуждены тратить на потребление большую часть дохода, страдают больше, нежели более состоятельные, у которых хватает денег и на сбережения.
С другой стороны, есть области, где эстонцы довольно скромны при налогообложении. Наиболее выделяющейся из них является налогообложение собственности, которое в 2023 году дало лишь полпроцента бюджетных доходов. Доля налогов на собственность не является, правда, большой ни в одном из государств: наиболее высока их доля в Великобритании (11%), хотя у наших ближайших соседей финнов составляет всего 3%, но все же и они оставляют на руках у правительства несколько миллиардов.
"Золотое правило налогообложения гласит, что налоговая база должна быть широкой, то есть охватывающей как можно больше потенциальных "жертв".Михкель Нестор, экономический аналитик
Похожая картина сложилась и в налогообложении предприятий, которое на несколько процентных пунктов ниже, чем у наших близких соседей. Еще больше ножницы в налогообложении доходов от заработной платы, которое в 2023 году обеспечило почти 19% доходов бюджета Эстонии, а в Финляндии и Швеции эта цифра приближалась к 30%.
Золотое правило налогообложения гласит, что налоговая база должна быть широкой, то есть она должна включать как можно больше потенциальных "жертв". С другой стороны, если все и везде что-то платят, это позволяет удерживать налоговые ставки скромными, что подавляет мотивацию налогоплательщиков избегать их и в конечном итоге приводит к более высоким доходам бюджета.
В целом рекомендации МВФ, как правило, остаются неуслышанными. Если посмотреть на планы новоиспеченной коалиции в части налогообложения, то тут направление противоположное. В более удаленный перспективе хотелось бы все же делать ставку на то, что рекомендуемые изменения произойдут. Хорошим примером является вступивший в силу с этого года автоналог, на необходимость ведения которого нам указывали по меньшей мере 20 лет. Теперь каждый может, пожалуй, делать ставки и на то, будет ли следующей разрушенной догмой налог на недвижимость, подоходный налог с предприятия или ступенчатый подоходный налог с частного лица.
Почти всем государствам МВФ рекомендует "структурные реформы", что, говоря проще, означает, что люди перейдут из предприятий с убогими зарплатами и прибыльностью к тем работодателям, которые платят больше. В Эстонии в структурных изменениях прежде всего нуждается перерабатывающая промышленность.
Посмотрим на цифры: в 2023 году один работник в Евросоюзе был в состоянии производить дополнительную стоимость - то есть производить своей работой деньги - в среднем в размере 71000 евро. В Эстонии этот показатель равен 49000 евро, что на 35% меньше. В перерабатывающей промышленности различия еще сильнее. Средний по Евросоюзу показатель составлял тут 84000 евро, а в Эстонии в среднем 39000 евро, что означает различие на 53%.
В то же время в случае перерабатывающей промышленности речь идет о крупнейшем работодателе Эстонии, ведь в прошлом году в ней были заняты 111000 человек, то есть примерно 16% всего занятого населения.
Прежде всего хотелось бы видеть, что улучшается производительность в промышленности. С другой стороны, достижение этого кажется очень трудной задачей. Главной причиной здесь является характер крупных промышленных предприятий. Большая часть крупнейших промышленных предприятий являются не предприятиями в классическом понимании этого слова, а действуют больше в качестве производственного цеха при каком-то крупном концерне. Это значит, что более высокооплачиваемые работники, как то инженеры, дизайнеры, маркетологи и представители по продаже, действуют где-то в другом государстве, в то время как здешние должности - это главным образом должности простых промышленных рабочих, которые получают не особо много в любом государстве. Так как речь идет о заводах крупных зарубежных предприятий, то довольно мала вероятность, что они начнут активно нанимать в Эстонии работников такого профиля - скорее, они в какой-то момент начнут паковать здесь свои вещи.
С другой стороны, в Эстонии есть области, где производительность довольно близка к уровню даже самых богатых стран мира. В профессиональной, научной и технической сферах, где трудятся "белые воротнички" от инженеров до адвокатов, здешняя производительность достигает 80% финской, а в IT-секторе - 70%. Другой вопрос, как вырастить из производственного рабочего инженера или программиста.
В более широком плане, Эстонии, очевидно, не остается ничего другого, как еще больше инвестировать в систему образования, чтобы каждый человек достигал вершины своих способностей. Достижение этого является, однако, еще более долгим процессом, чем разрушение налоговых догм.