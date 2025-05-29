Михкель Нестор: Умные рекомендуют

Золотое правило налогообложения гласит, что налоговая база должна быть широкой, то есть она должна включать как можно больше потенциальных "жертв". С другой стороны, если все и везде что-то платят, это позволяет удерживать налоговые ставки скромными, что подавляет мотивацию налогоплательщиков избегать их и в конечном итоге приводит к более высоким доходам бюджета.

В целом рекомендации МВФ, как правило, остаются неуслышанными. Если посмотреть на планы новоиспеченной коалиции в части налогообложения, то тут направление противоположное. В более удаленный перспективе хотелось бы все же делать ставку на то, что рекомендуемые изменения произойдут. Хорошим примером является вступивший в силу с этого года автоналог, на необходимость ведения которого нам указывали по меньшей мере 20 лет. Теперь каждый может, пожалуй, делать ставки и на то, будет ли следующей разрушенной догмой налог на недвижимость, подоходный налог с предприятия или ступенчатый подоходный налог с частного лица.

Почти всем государствам МВФ рекомендует "структурные реформы", что, говоря проще, означает, что люди перейдут из предприятий с убогими зарплатами и прибыльностью к тем работодателям, которые платят больше. В Эстонии в структурных изменениях прежде всего нуждается перерабатывающая промышленность.