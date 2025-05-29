ГОСОБОРОНА В лесных лагерях "Кайтселийта" почти 450 юных идавирусцев получают новые навыки

- У меня есть хорошая возможность организовывать лагеря гособороны второй год подряд, и я вернулся, потому что здесь больше прямого общения, можно с точки зрения молодых людей увидеть, что мы делаем ежедневно, - сказал прапорщик Райго Лембинен, организатор лагерей гособороны Алутагузеской дружины. - Многие из детей впервые оказались в лесу, они даже не ходили в походы. Лагерь гособороны дает молодым людям практический опыт действий на природе после занятий по гособороне в классе, а также большую уверенность в себе. Особенно в трудные моменты и на местности это необходимо, чтобы они могли справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть, например, не заблудиться в лесу.