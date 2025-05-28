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Ср, 28.05.2025
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Энергетиком года выбран руководитель Аувереской, Балтийской и Эстонской электростанций Александр Ефремов

Александр Ефремов на крыше Аувереской электростанции, с которой видны другие расположенные поблизости электростанции и заводы масел, а в ясную погоду - большая часть Ида-Вирумаа и немного Россия.

Эстонское общество электроэнергетики выбрало энергетиком года Александра Ефремова, который, будучи членом правления "Enefit Power", отвечает за производство электроэнергии и тепла на расположенных вблизи Нарвы электростанциях.

Ефремов играл ведущую роль при отключении от российской энергосистемы. Он со своей командой отвечал за то, чтобы Эстонская, Балтийская и Аувереская электростанции были готовы обеспечить необходимую мощность, эффективно и бесперебойно работая в возможные критические периоды.

Под его руководством в прошлом году было создано приложение, распределяющее заказ на частотные резервы "Elering" в соответствии с мощностью блоков в настоящий момент. Это приложение повседневно используют старшие смены при составлении и реализации предложений для частотных рынков.

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