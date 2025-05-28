Энергетиком года выбран руководитель Аувереской, Балтийской и Эстонской электростанций Александр Ефремов

Эстонское общество электроэнергетики выбрало энергетиком года Александра Ефремова, который, будучи членом правления "Enefit Power", отвечает за производство электроэнергии и тепла на расположенных вблизи Нарвы электростанциях.
Ефремов играл ведущую роль при отключении от российской энергосистемы. Он со своей командой отвечал за то, чтобы Эстонская, Балтийская и Аувереская электростанции были готовы обеспечить необходимую мощность, эффективно и бесперебойно работая в возможные критические периоды.