Энергетиком года выбран руководитель Аувереской, Балтийской и Эстонской электростанций Александр Ефремов

Ефремов играл ведущую роль при отключении от российской энергосистемы. Он со своей командой отвечал за то, чтобы Эстонская, Балтийская и Аувереская электростанции были готовы обеспечить необходимую мощность, эффективно и бесперебойно работая в возможные критические периоды.

Под его руководством в прошлом году было создано приложение, распределяющее заказ на частотные резервы "Elering" в соответствии с мощностью блоков в настоящий момент. Это приложение повседневно используют старшие смены при составлении и реализации предложений для частотных рынков.