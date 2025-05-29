В Ида-Вирумаа уровень вакцинации детей выше, чем в среднем по Эстонии

- Распространение заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, значительно возросло в Европе в последние годы. Поездки детей и семей в регионы с низким охватом вакцинацией могут увеличить риск распространения инфекционных заболеваний. Вспышки заболеваний во многих частях мира показали, как быстро может распространяться болезнь и какие осложнения или долгосрочные последствия для здоровья могут возникнуть, если человек не вакцинировант, - сказала семейный врач Татьяна Руже. - Кроме того, крайне важно сделать все прививки до начала обучения в школе, поскольку школы и детские сады являются местами, где болезни легко распространяются.