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Чт, 29.05.2025
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Пляж в Аа останется диким до тех пор, пока Люганузе и Кохтла-Ярве не достигнут соглашения

В среду, когда было больше 20 градусов тепла, в высокой траве на пляже в Аа можно было увидеть первые приметы загорающих.

Прославившийся на всю Эстонию благодаря кроссвордам пляж в Аа, очевидно, и в этом году останется диким, так как Люганузеская волость и город Кохтла-Ярве не пришли к соглашению о том, кто должен тратить деньги на уход за ним.

Пляж расположен на северо-восточной окраине Люганузеской волости и остается в удалении от Кивиыли и других крупных населенных пунктов волости. Более полувека основными отдыхающими на этом пляже были жители расположенного менее чем в десяти километрах Кохтла-Ярве, являющегося по меркам Эстонии крупным городом. Люганузеский волостной старейшина Дмитрий Дмитриев говорит, опираясь на результаты опроса центра общественного транспорта, что 90 процентов ездящих на пляж в Аа - кохтлаярвесцы. Любимым пляжем жителей Люганузеской волости является расположенный в паре десятков километров к западу от Аа пляж в Лиймала.

Волостные налогоплательщики не поняли бы

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