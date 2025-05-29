Пляж в Аа останется диким до тех пор, пока Люганузе и Кохтла-Ярве не достигнут соглашения

Пляж расположен на северо-восточной окраине Люганузеской волости и остается в удалении от Кивиыли и других крупных населенных пунктов волости. Более полувека основными отдыхающими на этом пляже были жители расположенного менее чем в десяти километрах Кохтла-Ярве, являющегося по меркам Эстонии крупным городом. Люганузеский волостной старейшина Дмитрий Дмитриев говорит, опираясь на результаты опроса центра общественного транспорта, что 90 процентов ездящих на пляж в Аа - кохтлаярвесцы. Любимым пляжем жителей Люганузеской волости является расположенный в паре десятков километров к западу от Аа пляж в Лиймала.