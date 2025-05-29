"Viru Welder 2025" собрал рекордное количество участников

Давно завоевавший популярность конкурс в этом году впервые проводился весной. Руководитель проекта Сергей Егоровцев объяснил это тем, что в прошлом году в Ида-Вирумааском центре профобразования провели оптимизацию, в результате которой обучение специальностям по металлобработке из Йыхви перевели в Силламяэ. В Йыхви сосредоточились на деревообработке.

- В одном месте можно эффективнее обеспечивать техническую базу и лучше организовать процесс обучения, - подчеркивает он. - Сварщик - популярная профессия, ученики ездят из разных городов уезда, для них организованы специальные автобусы. Так как любой переезд - это всегда сложный процесс, мы не стали рисковать и уже осенью объявили, что традиционный конкурс, который всегда проходил в феврале, состоится в мае. Теперь в Силламяэ созданы современные сварочные лаборатории, которые уже смогли оценить наши гости.