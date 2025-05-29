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Чт, 29.05.2025
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"Viru Welder 2025" собрал рекордное количество участников

Артур Вылу и Ярослав Иванов признаны лучшей командой специалистов ЧПУ.

Престижный международный конкурс сварщиков "Viru Welder", который Ида-Вирумааский центр профобразования организовал в шестнадцатый раз, впервые полностью проходил в Силламяэ. За заветный титул боролись 20 сварщиков и 8 студентов-операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ/CNC) из разных школ Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

Давно завоевавший популярность конкурс в этом году впервые проводился весной. Руководитель проекта Сергей Егоровцев объяснил это тем, что в прошлом году в Ида-Вирумааском центре профобразования провели оптимизацию, в результате которой обучение специальностям по металлобработке из Йыхви перевели в Силламяэ. В Йыхви сосредоточились на деревообработке.

- В одном месте можно эффективнее обеспечивать техническую базу и лучше организовать процесс обучения, - подчеркивает он. - Сварщик - популярная профессия, ученики ездят из разных городов уезда, для них организованы специальные автобусы. Так как любой переезд - это всегда сложный процесс, мы не стали рисковать и уже осенью объявили, что традиционный конкурс, который всегда проходил в феврале, состоится в мае. Теперь в Силламяэ созданы современные сварочные лаборатории, которые уже смогли оценить наши гости. 

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