"Viru Welder 2025" собрал рекордное количество участников

Престижный международный конкурс сварщиков "Viru Welder", который Ида-Вирумааский центр профобразования организовал в шестнадцатый раз, впервые полностью проходил в Силламяэ. За заветный титул боролись 20 сварщиков и 8 студентов-операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ/CNC) из разных школ Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.
Давно завоевавший популярность конкурс в этом году впервые проводился весной. Руководитель проекта Сергей Егоровцев объяснил это тем, что в прошлом году в Ида-Вирумааском центре профобразования провели оптимизацию, в результате которой обучение специальностям по металлобработке из Йыхви перевели в Силламяэ. В Йыхви сосредоточились на деревообработке.