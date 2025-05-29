Уровень детской бедности в Эстонии снижается, но он все еще достаточно высок

Примерно каждый шестой ребенок в Эстонии в 2024 году был подвержен риску бедности, то есть жил в условиях, где ограничен доступ к базовым благам, социальной защищенности или возможностям развития, передает rus.err.
Согласно данным статистической службы Европейского союза Eurostat, этот показатель в Эстонии снизился за год на 1,8 процентного пункта - до 16,5 процентов при среднеевропейском уровне в 24,2 процента.
В соседних странах ситуация чуть хуже: в Латвии под угрозой бедности оказался 17,9% детей, в Литве - 22,8%. Самые низкие показатели были зафиксированы в Словении (11,8%) и на Кипре (14,8%), а самые высокие - в Болгарии (35,1%), Испании (34,6%) и Румынии (33,8%).