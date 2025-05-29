Правительство утвердило единый закон для противодействия всем видам кризисных ситуаций

- До сих пор принципы готовности к кризисам были сложными и разбросанными по разным законам. В изменившейся ситуации безопасности готовность к кризисам также требует разработки правового пространства для военной и невоенной национальной обороны, - сказала государственный секретарь Кейт Касеметс. - Новый закон означает, что Эстония будет лучше подготовлена ​​к любым неожиданным событиям в будущем, будь то сильный шторм, масштабное отключение электроэнергии или военная угроза, и что помощь будет быстрее доставлена ​​в нужное место.

Сегодня три закона в основном регулируют готовность к кризисам и их разрешение: Закон о экстренном положении, Закон о чрезвычайном положении и Закон о национальной обороне. Новый закон заменяет их все, создавая единое широкое правовое пространство для национальной обороны. Законопроект вносит поправки в общей сложности в 98 различных законов.

Новый закон систематически реализует уроки, извлеченные из пандемии COVID, полномасштабной войны на Украине и других кризисов и учений. Законопроект повышает ясность ролей во время кризиса, кто что делает во время кризиса. Таким образом, государственные учреждения, местные органы власти, поставщики жизненно важных услуг и другие критически важные компании знают свою роль в подготовке к кризисам и их разрешении. Принцип остается тем же, что каждый готовится к выполнению своих задач в разных кризисах, и что разрешение кризиса также начинается на одном уровне.

Правительство и премьер-министр берут на себя ответственность за разрешение кризиса, если кризис масштабный и затрагивает общество или экономику в более широком смысле. В военной обороне свобода действий Сил обороны увеличивается в случае непосредственной угрозы, в том числе для того, чтобы быстрее доставить союзников в Эстонию.

Кроме того, местные органы власти получат конкретные кризисные задачи. К ним относятся обеспечение жизненно важных услуг (например, водоснабжение, канализация, централизованное отопление, обслуживание дорог), подготовка мест эвакуации и поддержка эвакуации, предоставление основных социальных и образовательных услуг и информирование местных жителей.

Для повышения ясности ролей правительство Республики создаст национальный кризисный план, который объединит подготовку к гражданским и национальным кризисам и их разрешение, и на основе которого другие агентства будут готовить свои планы.