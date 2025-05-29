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Чт, 29.05.2025
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Жители Йыхви решили потратить народный бюджет на подсветку виадука

Йыхвиский виадук, по мнению некоторых жителей, не является украшением города, но, согласно одной из идей, его можно сделать более привлекательным, подсветив огнями. Опоры йыхвиского виадука уже были освещены в ходе реконструкции виадука в 2013 году, но из-за неправильного технического решения подсветку отключили.

Треть проголосовавших в конкурсе идей для народного бюджета в Йыхви отдали свои голоса за обновление подсветки опор йыхвиского виадука. Бюджета в размере 25 тысяч евро хватит на подсветку пяти опор.

"Мы уже обратились к потенциальным деятелям этой области с просьбой сделать нам эскизный проект, который можно будет реализовать поэтапно, потому что сейчас у нас есть только 25 000 евро. Но мы оставляем возможность реализовать проект частично, а в будущем - с поступлением новых средств в новом финансовом периоде - продолжить", - сообщил rus.err помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун.

Как писало ранее "Северное побережье", автор победившего проекта Марна Рогозина прошла в финал голосования аж с двумя идеями. Другим ее предложением было установить на улицах Йыхви электронные табло контроля скорости, которые напоминали бы водителям о скоростном режиме.

- Виадук - это бич городской застройки Йыхви, серая достопримечательность, которая на самом деле могла бы стать гордостью Йыхви. В ближайших населенных пунктах такой великолепной достопримечательности нет. Учитывая, что в ближайшее время мы не избавимся от этой достопримечательности, я бы постаралась сделать ее более приятной для глаз и более органично вписать в городское пространство, - пояснила свою идею Марина Рогозина.

Волость планирует частично осветить опоры виадука к осени этого года.

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Йыхви
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