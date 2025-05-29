Жители Йыхви решили потратить народный бюджет на подсветку виадука

"Мы уже обратились к потенциальным деятелям этой области с просьбой сделать нам эскизный проект, который можно будет реализовать поэтапно, потому что сейчас у нас есть только 25 000 евро. Но мы оставляем возможность реализовать проект частично, а в будущем - с поступлением новых средств в новом финансовом периоде - продолжить", - сообщил rus.err помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун.

Как писало ранее "Северное побережье", автор победившего проекта Марна Рогозина прошла в финал голосования аж с двумя идеями. Другим ее предложением было установить на улицах Йыхви электронные табло контроля скорости, которые напоминали бы водителям о скоростном режиме.

- Виадук - это бич городской застройки Йыхви, серая достопримечательность, которая на самом деле могла бы стать гордостью Йыхви. В ближайших населенных пунктах такой великолепной достопримечательности нет. Учитывая, что в ближайшее время мы не избавимся от этой достопримечательности, я бы постаралась сделать ее более приятной для глаз и более органично вписать в городское пространство, - пояснила свою идею Марина Рогозина.