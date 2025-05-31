ОПРОС Как планируете провести лето?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айнар ВАРИНУРМ, директор Музея сланца: - Не отдыхать, потому что, во-первых, именно летом в музей приезжает больше всего гостей. Во-вторых, у нас маленький коллектив и стараюсь летом дать отдых сотрудникам. В-третьих, планируются небольшие строительные работы и хорошо, когда есть рядом есть компетентный человек.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил ЮЛИН, безработный: - Планирую съездить в санаторий "Вярска", отдохнуть и подлечиться. Летом люблю ездить в Тойла, купаться в море и загорать. Очень надеюсь, что комфортная погода все-таки наступит. Есть участок, работа на земле - тоже отдых. Планирую экскурсию по Эстонии, скорее всего самостоятельно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эндель ПААП, пенсионер: - В санаторий недавно съездил, стараюсь поддерживать здоровье. Летом буду жить на даче в Мартса, каждый год там провожу пять-шесть месяцев. Там есть сад, огород, баня - всегда найдется, чем заняться. Это отличный отдых, потому что в городской квартире скучно, а мои руки требуют работы... Свежий морской воздух - отличное лекарство от всех хворей и невзгод.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Илья МАСЛЯКОВ, пенсионер: - Люблю путешествовать. Этим летом, в июле, планирую посетить Карелию, где не был, но много хорошего слышал. Есть дача в Муствеэ. Там тоже всегда отдыхаю, как говорится, совмещаю приятное с полезным - дела всегда найдутся тоже. Конечно, продолжу общаться с людьми и заниматься творчеством - писать стихи, прозу, петь свои песни. Приглашений выступить много.