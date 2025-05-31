У йыхвиского ежа есть тайный брат в Тарту

Летом 2007 года в Йыхви на площадке для сбора металлолома "Kuusakoski" кипела работа. Латвийский скульптор Эдвин Круминьш и эстонский скульптор с йыхвискими корнями Айвар Симсон, а также тогдашний городской художник Калев Притс сварили из металлолома своего первого ежа. Когда фигура была готова, то устроилась поначалу на въезде в Йыхви со стороны Таллинна, чтобы приветствовать прибывающих в город. Но позднее ее перенесли к Йыхвиской центральной библиотеке. И по сей день она радует прохожих там.