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Сб, 31.05.2025
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У йыхвиского ежа есть тайный брат в Тарту

Йыхвиский еж расположен практически в центре города, возле одной из оживленных городских артерий - улицы Раквере, перед центральной библиотекой. Фигура тартуского ежа, напротив, находится на берегу Эмайыги в довольно тихом месте, где с одной стороны расположены роскошные виллы, а вдалеке виден промышленный район города - Таары.

Об установленной в Йыхви знаменитой скульптуре ежа знают почти все жители региона. Но многим ли известно, что у здешнего ежика имеется в Тарту на берегу Эмайыги младший брат, о существовании которого не подозревают даже многие тартусцы?

Летом 2007 года в Йыхви на площадке для сбора металлолома "Kuusakoski" кипела работа. Латвийский скульптор Эдвин Круминьш и эстонский скульптор с йыхвискими корнями Айвар Симсон, а также тогдашний городской художник Калев Притс сварили из металлолома своего первого ежа. Когда фигура была готова, то устроилась поначалу на въезде в Йыхви со стороны Таллинна, чтобы приветствовать прибывающих в город. Но позднее ее перенесли к Йыхвиской центральной библиотеке. И по сей день она радует прохожих там.

Так в июне 2007 года на местной площадке для скупки металлолома создавался йыхвиский еж. На снимке - латвийский скульптор Эдвин Круминьш в трудовом порыве.
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