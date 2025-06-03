Эскизный проект готов: К 2028 году в Нарве появится самый современный лечебный центр Ида-Вирумаа

Сектор здравоохранения Нарвы сделал важный шаг в будущее: 16 апреля был подписан договор с проектной фирмой Sirkel ja Mall OÜ на проектирование первого этапа нового активного корпуса Нарвской больницы – палатного корпуса B1. Общая стоимость проекта составляет впечатляющие 20 миллионов евро, из которых 70% финансирует Европейский фонд регионального развития, 20% — государство и 10% — сама больница. 30 мая проектное бюро передала эскизный проект Фонду Нарвская больница.

По словам члена правления Нарвской больницы Юллара Ланно, строительство нового корпуса преследует три основные цели: модернизацию больничного комплекса, расширение диагностических возможностей и создание современных условий труда для привлечения в Нарву новых специалистов с опытом работы в университетских клиниках.

«Наше новейшее здание было построено в 2013 году, а самое старое действующее здание относится еще к 1906 году. Новый лечебный корпус станет важным шагом в развитии медицинского сектора Нарвы, предлагая также дополнительный технологический потенциал, включая оборудование МРТ и современные возможности лечения рака в сотрудничестве с Клиникой Тартуского университета», — подчеркнул Ланно.