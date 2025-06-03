Эскизный проект готов: К 2028 году в Нарве появится самый современный лечебный центр Ида-Вирумаа

30 мая 2025 года проектное бюро Sirkel ja Mall OÜ передало Фонду Нарвская больница первый этап проекта нового активного корпуса — эскизный проект.
Сектор здравоохранения Нарвы сделал важный шаг в будущее: 16 апреля был подписан договор с проектной фирмой Sirkel ja Mall OÜ на проектирование первого этапа нового активного корпуса Нарвской больницы – палатного корпуса B1. Общая стоимость проекта составляет впечатляющие 20 миллионов евро, из которых 70% финансирует Европейский фонд регионального развития, 20% — государство и 10% — сама больница. 30 мая проектное бюро передала эскизный проект Фонду Нарвская больница.
По словам члена правления Нарвской больницы Юллара Ланно, строительство нового корпуса преследует три основные цели: модернизацию больничного комплекса, расширение диагностических возможностей и создание современных условий труда для привлечения в Нарву новых специалистов с опытом работы в университетских клиниках.
«Наше новейшее здание было построено в 2013 году, а самое старое действующее здание относится еще к 1906 году. Новый лечебный корпус станет важным шагом в развитии медицинского сектора Нарвы, предлагая также дополнительный технологический потенциал, включая оборудование МРТ и современные возможности лечения рака в сотрудничестве с Клиникой Тартуского университета», — подчеркнул Ланно.
Мэр Нарвы и председатель совета больницы Катри Райк подчеркнула важность проекта: «Возможность предоставлять современные медицинские услуги и сотрудничать с другими больницами – один из ключевых факторов, определяющих будущее Нарвы. Это не роскошь, а необходимый шаг, которого давно ждут жители города. Важно, чтобы Нарвская больница одновременно с созданием новой инфраструктуры уделяла внимание качеству медицинских услуг. Лечит не бетон, лечат люди. Мы ожидаем новых врачей в Нарве».
Современное здание расположится на улице Хайгла, рядом с действующим больничным комплексом. Проект предусматривает четырехэтажное строение с дополнительным подземным и техническим этажом на крыше. Общая закрытая площадь спроектированного здания составит 8708,1 м².
Эскиз, созданный архитектурным бюро Sirkel ja Mall OÜ, гармонично сочетает историческое архитектурное наследие Нарвы и современные дизайнерские решения. Фасад здания сочетает изогнутые оконные проёмы и классическую кирпичную отделку, создавая визуальную связь с прилегающими историческими зданиями благодаря решению с двускатной крышей.
Новый лечебный центр вместит различные медицинские подразделения: отделения радиологии и функциональной диагностики, клинику внутренних болезней, отделение детских и инфекционных заболеваний, больничную аптеку с центром приготовления препаратов для лечения рака, а также современный кухонный блок. Кроме того, будут созданы кабинеты приёма терапевтических пациентов и совместный с Клиникой Тартуского университета онкологический центр.
Важным элементом здания станет подземный тоннель, соединяющий новый корпус с действующим зданием на улице Хайгла, 5. Тоннель обеспечит удобное и быстрое перемещение сотрудников и пациентов, повышая функциональность и безопасность комплекса. Также будет оборудована современная парковка для электромобилей с доступом от существующих дорог и нового съезда с улицы Маслова.
Для удобства пациентов и персонала предусмотрен внутренний двор с зелёными насаждениями. Двор станет уютным местом отдыха, оборудованным скамейками и зонами с естественным освещением через окна в крыше здания. Будут проложены новые пешеходные дорожки, интегрированные в существующую инфраструктуру, и обустроена велопарковка.
Все существующие здания Нарвской больницы продолжат работу, сохранив своё предназначение. Параллельно строительству нового корпуса пройдёт модернизация части действующих зданий с акцентом на энергоэффективность и обновление технических систем. В частности, в ходе реконструкции шестиэтажного корпуса будет обновлён фасад и выполнены внутренние отделочные работы.
В новом здании предусмотрено четыре лифта и две лестничные клетки для удобного перемещения между этажами. Энергоэффективность обеспечат современные технологии, в том числе солнечные батареи, системы вентиляции с рекуперацией тепла и центральное отопление Narva Soojus AS.
Срок сдачи нового корпуса Нарвской больницы – 2028 год. Эскизный проект будет завершён к сентябрю текущего года, а окончательный проект представлен к февралю 2026 года, ко Дню независимости Эстонской Республики. Строительные работы начнутся уже в следующем году, знаменуя собой значительный и многообещающий этап в развитии медицинских услуг Нарвы. Все работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить непрерывность работы больницы и доступность медицинских услуг для жителей города на всём протяжении строительства.