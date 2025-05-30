С наступлением сезона летних отпусков и поездок эстонская таможня на границе с Россией усиливает контроль и предупреждает, что времени на это может уходить больше. Также напоминают о запрете на провоз санкционных товаров и наличных евро.
Налогово-таможенный департамент (НТД) начал в течение месяца 144 производства о проступках, назначил частным лицам штрафы суммарно на 26000 евро, а также предотвратил вывоз в Россию свыше 120000 евро.
- С 27 апреля вступили в силу поправки к закону, согласно которым ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10000 евро является наказуемым деянием и подлежит наказанию в рамках производства о проступке.
- Дополнительную информацию о запретах и ограничениях на товары можно получить на веб-сайте НТД или по телефону службы поддержки клиентов по таможенным вопросам (880 0814).
"Осведомленность людей, пересекающих границу, о санкционных товарах, растет. Таможенная проверка все реже обнаруживает нарушения, совершенные по незнанию и ошибке, однако участились случаи сокрытия", - рассказал руководитель отдела таможенных проверок Вольдемар Линно. "Если таможенник раньше мог позволить человеку, пересекающему границу, вернуть малоценный санкционный товар или от него отказаться, то теперь за нарушение санкций предусмотрено производство и назначается наказание, соответствующее деянию".
Банкноты евро являются по-прежнему наиболее распространенной статьей ввоза и вывоза санкционных предметов. Отдел таможенных проверок предотвратил в течение месяца вывоз в Россию более 120 тысяч евро. Люди пытались провезти через границу как 25 евро, так и более 8000, но все эти случаи были предотвращены. Поскольку эти суммы составляли менее 10000 евро, то деяния подлежали рассмотрению в порядке, предусмотренном производством о проступке.
Средний штраф за первый месяц составил 190 евро, наименьший был 40 евро, а самый крупный - 2400 евро.
Помимо деятельности по предотвращению вывоза евро были начаты производства о проступках в отношении провоза в Россию различных электронных компонентов, носителей информации, инструментов и косметической продукции. Больше всего дел о проступках, связанных с доставкой сигарет, было возбуждено по нарушениям, совершенным в обратном направлении.
"Количество пересечений границы с РФ начинает постепенно расти в преддверии лета. Поскольку главнейшим приоритетом для таможни является применение санкций и предотвращение ввоза в Россию ресурсов, используемых для ведения войны, то очереди ожидания на границе могут увеличиться", - сказал Вольдемар Линно. "Перед тем, как пересекать границу, необходимо очень внимательно ознакомиться с действующими запретами и ограничениями для того, чтобы не брать с собой запрещенные товары", - добавил он.