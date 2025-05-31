Эстония не смогла договориться с Россией о пограничных буях, украденных с реки Нарва

Эстония прекращает переговоры с Россией по навигационным буям на реке Нарва, поскольку, несмотря на попытки достичь соглашения с Россией о местоположении навигационных буев, они не принесли результата.
Ранним утром 23 мая прошлого года российские пограничники украли 25 буев с реки Нарва, которые Эстония установила для облегчения навигации. Вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Керли Вески заявила, что в течение года Эстония пыталась разными способами достичь соглашения с Россией по спору об инциденте с навигационными буями, но безуспешно.