Анвар Самост: Коалиционное соглашение с участием домового

Самое простое, что можно вычитать из подписанного Партией реформ и "Eesti 200" коалиционного соглашения, состоящего из 70 страниц и 434 пунктов, что эти две партии были бы рады остаться у власти, не внося серьезных изменений и позволяя чиновникам управлять, и что они будут принимать непопулярные решения, которые нельзя откладывать, если не будет другого выхода.
После 30 лет развития эстонское государство стало большим и толстым. Текст коалиционного соглашения является тому доказательством. Туда вписаны большинство запланированных и уже реализуемых направлений деятельности.
Есть несколько политических акцентов, наиболее заметным из которых является предлагаемая семьям компенсация налога на автомобиль в размере 100 евро за каждого ребенка. По сути, это тезис-спасательный круг для дебатов, встреч и агитационных мероприятий перед местными выборами.
Мы учли обеспокоенность семей с детьми автомобильным налогом, может сказать политик из Партии реформ или "Eesti 200", если избиратель или журналист спросит, как люди, остро нуждающиеся в автомобиле, справятся с новым налогом в условиях общего роста цен и налогов. Все, кто смотрел в среду на ETV "Esimene stuudio", уже видели, как председатель Партии реформ умело использовал этот спасательный круг.
Я и сам участвовал в передаче "Ringvaade", где обсуждали коалиционное соглашение, и ведущий спросил: чье лицо у этого соглашения - Партии реформ или "Eesti 200"? Мне было трудно ответить, потому что на самом деле коалиционное соглашение не отражает мировоззрения ни одной из этих партий, но в целом лицо Партии реформ, а "Eesti 200" и подавно, сейчас очень расплывчатое.
Есть области политики, в которых в Эстонии существует широкий консенсус. Например, оборонная политика, безусловно, является таковой. Но также поразительно, что оборонная политика была сформирована не политическими партиями, а скорее чиновниками. Инициатива премьер-министра Михала резко увеличить расходы на оборону стала неожиданностью как для его тогдашних партнеров по коалиции, так и для большей части фракции Партии реформ в Рийгикогу.
"Чтобы покрыть возросшие расходы эстонского государства, необходим реальный экономический рост, но есть только инфляция".Анвар Самост, журналист
Если обратиться к более спорным политическим мерам, то зависимость правящих партий (я имею в виду не только нынешнее правительство) от способности министерств и ведомств их разрабатывать еще более впечатляет. Вспомним, как в начале года три правящие партии утверждали, что оценка воздействия и расчеты, лежащие в основе миллиардных субсидий, запланированных для морских ветропарков, уже готовы или вот-вот будут готовы, но на самом деле бюрократы из Министерства климата не смогли их подготовить. У самих политических партий такой способности не было, поэтому и схема поддержки, и предыдущая коалиция рухнули.
Также следует отметить полный и однозначный отказ Партии реформ от декларативных принципов низких налогов и сбалансированного государственного бюджета, которые были для них ключевыми на протяжении десятилетий.
Чтобы покрыть возросшие расходы эстонского государства, необходим реальный экономический рост, но есть только инфляция. К сожалению, чиновники могут предложить только решения, которые не сопряжены с риском или соответствуют общим нарративам Европейского союза. Смелые идеи, если цитировать сэра Хамфри Эпплби, могут исходить только от политиков.
Успешная денежная реформа, проведенная в свое время вопреки рекомендациям Международного валютного фонда, единый подоходный налог, отмена подоходного налога для предприятий и даже цель за 15 лет войти в пятерку самых богатых стран Европы - это прекрасные воспоминания. Их нельзя повторить в качестве инициатив чиновников.
Все могло бы быть иначе, если бы в 2009 году план Райна Розиманнуса по изменению финансирования политических партий и созданию возможности для партий использовать мировоззренческие целевые учреждения увенчался успехом. Из этих мозговых центров могли бы исходить инициативы, политика и идеи, которые делегации партий на переговорах кладут на стол в начале коалиционных переговоров. Но целевых учреждений нет, а политиков с мировоззрением, думающих дальше следующей кампании, сильно не хватает.
В какой-то момент около десяти лет назад показалось, что партии, которые дольше находятся у власти, способны превратить чиновников, так сказать, в домового, сводящего воедино политику разных министерств и Брюсселя. Последнее коалиционное соглашение доказывает, что домовой действительно существует, но он успешно сделал из хлеба лестницу, заставил членов коалиции поставить там свои подписи и теперь с кротким лицом ждет в углу, когда отчаявшийся хозяин придет снова и снова просить идеи.