Анвар Самост: Коалиционное соглашение с участием домового

После 30 лет развития эстонское государство стало большим и толстым. Текст коалиционного соглашения является тому доказательством. Туда вписаны большинство запланированных и уже реализуемых направлений деятельности.

Есть несколько политических акцентов, наиболее заметным из которых является предлагаемая семьям компенсация налога на автомобиль в размере 100 евро за каждого ребенка. По сути, это тезис-спасательный круг для дебатов, встреч и агитационных мероприятий перед местными выборами.

Мы учли обеспокоенность семей с детьми автомобильным налогом, может сказать политик из Партии реформ или "Eesti 200", если избиратель или журналист спросит, как люди, остро нуждающиеся в автомобиле, справятся с новым налогом в условиях общего роста цен и налогов. Все, кто смотрел в среду на ETV "Esimene stuudio", уже видели, как председатель Партии реформ умело использовал этот спасательный круг.

Я и сам участвовал в передаче "Ringvaade", где обсуждали коалиционное соглашение, и ведущий спросил: чье лицо у этого соглашения - Партии реформ или "Eesti 200"? Мне было трудно ответить, потому что на самом деле коалиционное соглашение не отражает мировоззрения ни одной из этих партий, но в целом лицо Партии реформ, а "Eesti 200" и подавно, сейчас очень расплывчатое.