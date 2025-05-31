ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Ахти Асманн

На прошлой неделе в четверг, сразу после заседания и пресс-конференции правительства республики в Нарвской Эстонской гимназии, Асманн и руководитель Центра управления гослесами Микк Марран подписали соглашение доброй воли. В выборе времени для этого события присутствовала, пожалуй, некая театральность, ведь, опираясь на него, и правительство могло показать, что Ида-Вирумаа развивают. Но что по сути важно, так это то, что это соглашение решило как земельный вопрос, так и, в некоторой степени, вопрос поставок древесины для будущего крупного завода.

Поскольку в этот четверг Люганузеская волость ввела в действие спецпланировку завода биопродукции, то Асманн и его команда могут приступить теперь к поиску денег на осуществление этого масштабного плана.