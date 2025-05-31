ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Ахти Асманн

В последние недели мая произошло несколько важных для руководителя "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна событий, которые помогут подготовить почву для строительства в Ида-Вирумаа завода по производству биопродуктов, который, как ожидается, обойдется в 1,2 миллиарда евро. Это станет крупнейшей промышленной инвестицией в современной Эстонии, которая обеспечит хорошо оплачиваемую работу для сотен людей и позволит производить из эстонского леса продукцию более ценную и дорогую, чем до сих пор.
На прошлой неделе в четверг, сразу после заседания и пресс-конференции правительства республики в Нарвской Эстонской гимназии, Асманн и руководитель Центра управления гослесами Микк Марран подписали соглашение доброй воли. В выборе времени для этого события присутствовала, пожалуй, некая театральность, ведь, опираясь на него, и правительство могло показать, что Ида-Вирумаа развивают. Но что по сути важно, так это то, что это соглашение решило как земельный вопрос, так и, в некоторой степени, вопрос поставок древесины для будущего крупного завода.
Поскольку в этот четверг Люганузеская волость ввела в действие спецпланировку завода биопродукции, то Асманн и его команда могут приступить теперь к поиску денег на осуществление этого масштабного плана.
Подобно Терминатору из культового голливудского боевика, Асманн излучает решимость и упорство как в создании завода по производству биопродукции, так и в защите сланцевой промышленности. А эстонская группа "Terminaator" в эту субботу поставит точку на празднике в честь Дня химика, который "Viru Keemia Grupp" уже много лет устраивает в Кохтла-Ярве.