Доля эстонских овощей на полках магазинов снижается

Эстонские овощи еще можно купить по низкой цене у садоводов напрямую.

Десять лет назад эстонские овощеводы прогнозировали, что самообеспеченность местными овощами сохранится на уровне около двух третей, однако в реальности в 2024 году она оказалась вдвое ниже, пишет rus.err.