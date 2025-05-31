Доля эстонских овощей на полках магазинов снижается

Десять лет назад эстонские овощеводы прогнозировали, что самообеспеченность местными овощами сохранится на уровне около двух третей, однако в реальности в 2024 году она оказалась вдвое ниже, пишет rus.err.
По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году 29% овощей, потребленных в Эстонии, были местного производства. Годом ранее показатель составлял 37%, а десять лет назад - 60%.
В настоящее время ставка налога с оборота на фрукты и овощи в Эстонии составляет 22%. В соседней Латвии она составляет 5%, а в Финляндии - 12%.