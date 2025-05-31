Жители Эстонии работают больше среднего европейца

Согласно свежим данным Eurostat, в 2024 году средняя фактическая продолжительность рабочей недели в Эстонии составила 36,5 часа, что выше среднего показателя по Европейскому союзу - 36 часов, пишет rus.err.
Больше всех в Евросоюзе работают жители Греции - 39,8 часов в неделею. Наименьшую нагрузку имели работники в Нидерландах - всего 32,1 часа в неделю, а также в Дании, Германии и Австрии, где этот показатель составляет 33,9 часа.
Десять лет назад средняя продолжительность фактической рабочей недели в ЕС составляла 37 часов.